ABD teröristlerin cebine günlük 2 milyon dolar koyacak
Türkiye, ABD ve Rusya ile yaptığı mutabakatlar kapsamında YPG'li teröristleri sınırlarının 30 kilometre güneye çekilmesini garanti altına aldı. Ancak YPG'li teröristler ABD desteğiyle, Rakka ve Deyrizor gibi hem petrol açısından zengin hem de stratejik olan bölgelerde varlığını sürdürmeyi devam edecek. Trump'ın petrol sahalarını terör örgütüne teslim edeceklerini belirtmesinin ardından "YPG bu bölgelerden ne kadar gelir elde ediyor?" sorusu gündeme geldi.
Barış Pınarı Harekatı Suriye'nin kuzeyinde yeni bir dönem başlatırken, YPG'nin Türkiye sınırından 30 kilometre güneyine çekilmesi için süreç işliyor.
YPG'li teröristlerin sınırdan 30 kilometre uzaklaşması Türkiye'nin güvenliği için hayati önemde olsa da, Rakka ve Deyrizor gibi bölgeler hala örgütün kontrolünde olacak.
Trump'ın Deyrizor'daki petrol sahalarında kontrolün YPG/PKK'da olacağını söylemesinin ardından herkesin aklında aynı soru var: YPG bu petrol sahalarından ne kadar gelir elde ediyor?
Soruları yanıtlayan konuya yakın kaynaklar, "Birkaç yıl öncesine kadar Deyrizor'da 40 bin varil petrol üretimi vardı. Bu ciddi bir rakam. Günde 40 bin varil petrol üretiminin 2 milyon dolarlık gelir potansiyeli var. Küçümsenecek bir rakam değil" ifadelerini kullandı.
Deyrizor'daki toplam rezervler 7,5 milyar dolara tekabül ediyor
"Suriye'nin 2.5 milyar varil petrol rezervi var. Bu rezervlerin yüzde 30'una ev sahipliği yapan Deyrizor'da 750 milyon varil petrol bulunuyor. Petrolün varil fiyatı 50 dolardan hesaplandığında günde 2 milyon dolar gelir elde edebilecekler. Rezerv oranına göre bu rakam, toplamda 7.5 milyar dolara tekabül ediyor."
ABD petrol uzmanları gönderiyor: Gelir artabilir
ABD'nin yer altı kaynaklarının olduğu bölgelere uzmanlar gönderecek olmasını değerlendiren kaynaklar, şu ifadelere yer verdi:
"Buradaki petrol bir uzmanlık gerektirmeden, herkesin çıkarabileceği kaynaklardan oluşuyor. Siz dümdüz kuyu açıyorsunuz, birkaç yüz metre sonra petrol fışkırmaya başlıyor ancak bölgede çıkarılmayan başka kaynaklar da olabilir. Yeni çalışmalarla çıkarılabilecek rezervler olabilir. Elbette bu geleneksel olmayan yöntemlerle olacaksa, bu bölgede petrol üretimi daha da artabilir"
(Yeni Şafak)
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