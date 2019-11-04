ABD Suriye'de fena yakalandı! YPG/PKK'nın silah deposunda mühimmat sevk ederken görüntülendi
ABD ordusu, Rakka'nın kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın silah deposu olarak kullandığı Silolar bölgesinden ülkenin kuzeydoğusuna mühimmat sevk etti.
Anadolu Ajansı (AA), ABD ordusunun Rakka ilinin kuzeyinde yer alan Ayn İsa köyündeki üssünden çıkan konvoyları görüntüledi.
Terör örgütü PKK/YPG'ye arka çıkan ABD'nin, Ayn İsa'nın Silolar bölgesinden hareket eden konvoyları M4 kara yolunu kullanarak Haseke iline yöneldi.
Yaklaşık 70 araçlık ABD bayraklı askeri konvoyda, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, mayın temizleme makinaları, akaryakıt depoları, kapalı kasa ve pikap yüklü tırlar görüldü.
Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, boşalttığı bazı üslere geri dönüyor.
ABD ordusu ayrıca harekat sırasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde durdurduğu devriyeleri de yeniden başlatmıştı.
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