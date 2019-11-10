"ABD suç işliyor"

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı’nın ardından, ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu. ABD'nin, özellikle petrol rezervleri için Suriye'de bulunduğunu itiraf ettiğini belirten Çavuşoğlu, “Suriye'nin zenginlikleri üzerinde (Suriye halkı dışında) hiç kimsenin hakkı yoktur” dedi.

BÜYÜK OYUNU BOZDUK

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle de buradan elde edilen gelirle YPG gibi terör örgütlerinin desteklendiğini görüyoruz. Daha önce DEAŞ'ın yaptığı gibi PKK/YPG de petrol kaçakçılığı yapıyor. Biz, ABD'nin de itiraf ettiği gibi zenginliklere el koymak için değil, teröristleri temizlemek için operasyonu başlattık. Barış Pınarı Harekâtı’yla büyük oyunu bozduk. Rahatsızlık bundan.” ABD'nin, 'Suriye'nin petrol rezervlerini biz değerlendireceğiz' demesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, “Buralar Suriye halkınındır ve Suriye halkının faydalanacağı şekilde değerlendirilmesi lazım” dedi.

ÖNCE AYNAYA BAKSINLAR

ABD Temsilciler Meclisi'nin sözde soykırımla ilgili kararına da tepki gösteren Çavuşoğlu, “Her şeyden önce bu gibi ülkelerin önce aynaya bakması lazım. Yani senin öncelikle terörizme destek vermemen lazım. ABD çok açık ve net şekilde PKK/YPG terör örgütüne destek veriyor. Aynı şekilde bugün FETÖ elebaşı nerede yaşıyor? Amerika'da yaşıyor. Tüm taleplerimize rağmen FETÖ'nün iadesini bırakın, onların orada huzurlu şekilde yaşaması için destekler veriliyor” diye konuştu.

DEMOKRASİYE EN BÜYÜK TEHDİT

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye halkına ait kaynaklar üzerinde mülkiyet hakkı ilan etmenin işgalcilik olduğunu söyledi. Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin açıklamalarına işaret ederek, “Suriye halkının kaynaklarını terör örgütü SDG’ye aktaracaklarını söyleyenler, Suriye halkına karşı terörden yana olduklarını bir kere daha tescil etmiş olur. Demokratik devletler DEAŞ'ı yenmeye odaklanırken teröre yeniliyor. Demokrasilerin İkinci Dünya Savaşı sonrası karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit budur. Bu yapı, tüm halkların düşmanıdır” dedi.