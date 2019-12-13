13 Aralık 2019 Cuma 15:57:46 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 16:04:10
ABD Senatosu’nun 1915 kararı sonrası ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
ABD Senatosu’nun 1915 Ermeni olayları kararıyla ilgili olarak ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'in ABD'nin düşmanca kararıyla ilgili tepkiyi büyükelçiye ilettiği belirtildi.
ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, ABD Senatosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
AA
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