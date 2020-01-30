ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi uyardı: Türkiye sınırına doğru harekete geçen 700 bin kişi var, 'uluslararası kriz' çıkar

Reuters'ta yer alan habere göre Washington yönetiminin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, rejim ve Rus savaş uçaklarının son üç günde İdlib'e 200 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Jeffrey, "İdlib'den 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti, bu uluslararası kriz yaratır" dedi.

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