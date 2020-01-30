30 Ocak 2020 Perşembe 16:41:06 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 17:46:14
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi uyardı: Türkiye sınırına doğru harekete geçen 700 bin kişi var, 'uluslararası kriz' çıkar
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, "Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırına doğru harekete geçen 700 bin kişi var. Bu durum 'uluslararası kriz' çıkaracak" uyarısında bulundu
Reuters'ta yer alan habere göre Washington yönetiminin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, rejim ve Rus savaş uçaklarının son üç günde İdlib'e 200 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Jeffrey, "İdlib'den 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti, bu uluslararası kriz yaratır" dedi.
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