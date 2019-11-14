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14 Kasım 2019 Perşembe 09:57:06 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 10:29:33

ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor: Hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini alamadı

Başkan Recep Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme ABD basınında yer buluyor. New York Times gazetesi adına görüşmeyi takip eden Beyaz Saray muhabiri Michael Crowley'nin haberinin başlığında "Onun büyük hayranıyım. - Trump, Erdoğan'ı sıcak karşıladı" ifadesi yer alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenlemesinin ardından görüşmeden çıkan olumlu sonuçlarsa, ABD medyasını rahatsız eder nitelikte oldu.

New York Times’da yayınlanan bir analiz, Erdoğan-Trump görüşmesini ele alarak ikilinin samimi görüşmesini değerlendirdi.

"ERDOĞAN İSTEDİĞİ HER ŞEYİ ELDE EDİYOR"

Beyaz Saray muhabiri Michael Crowley tarafından kaleme alınan “Erdoğan’ın büyük bir hayranıyım” isimli makalede, Barış Pınarı Harekatı süresince Türkiye’nin bölgede hedeflediği amaçlara ulaştığı belirtiliyor.

TEHDİTLER İŞE YARAMADI

Trump’ın birçok kez Türkiye’yi yaptırım uygulamakla tehdit etmesine rağmen günün sonunda iki liderin yakın ilişkisinin de etkisiyle bu hamlelerde bulunmadığından bahseden Crowley, Erdoğan-Trump görüşmesinin de sayesinde Türkiye’nin bölgedeki üstünlüğünün gözle görülür biçimde ortaya konduğunu söylüyor. 

ABD medyasında Türkiye’nin üstünlüğü konuşuluyor

"Trump yönetimi tarafından ima edilen tüm tehditvari ifadelere rağmen Türkiye günün sonunda istediğini alıyor" ifadelerinin hissedildiği yazı, ABD medyasının bu olumlu gelişmelerden ne kadar rahatsı olduğunu da gözler önüne seriyor.

'Hiçbir lider, Erdoğan kadar, istediğini elde edemedi'

Washington Post'taki haberde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısını, iki ülke arasındaki sorunları dile getirme fırsatı olarak kullandığı değerlendirmesi yer aldı. Erdoğan bu noktada, en başta Gülen'in iadesini gündeme getirdiği ifade edildi.

Post'un haberinde, iki ülke arasında kriz yaratan S-400 konusuna ilişkin Trump'ın "Yetkililerimiz çözüm için çalışıyor" ifadeleri yer aldı. Trump yönetiminden üst düzey yetkililerin "Türkiye'nin silahları kutularından çıkarmaması bir çözüm olabilir" dediği de haberdeki bu paragrafta yer aldı.

CNN Televizyonundaki haberde ise Trump'ın Erdoğan için kullandığı "Onun büyük bir hayranıyım" ifadesine atıf yapılarak "Bazı Amerikalı parlamenterlerin bu görüşmeden beklediği karşılama bu değildi" denildi.

CNN'in Beyaz Saray muhabiri olan Kevin Liptak, imzalı yazıda, ABD Başkanı Trump'ın "güçlü liderlere" gösterdiği yakınlık konusunda örnekler yer aldı. Yazıdaki en dikkat çekici ifade ise "Ancak hiçbir lider, Erdoğan kadar, Trump'tan istediğini elde edemedi" oldu.

(BBC Türkçe)

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