  • Bist 100
    100278
  • Dolar
    5,6969
  • Euro
    6,2934
  • Altın
    276,7800
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hastane yönetimden açıklama: Taciz iddialarının hedefi personel açığa alındı Hastane yönetimden açıklama: Taciz iddialarının hedefi personel açığa alındı
Suriye sınırına askeri sevkiyat Suriye sınırına askeri sevkiyat
Ziynet Sali Kuşadası'nda sahne aldı Ziynet Sali Kuşadası'nda sahne aldı
2 inşaat işçisinin feci ölümü! Kahreden detay 2 inşaat işçisinin feci ölümü! Kahreden detay
"Fibersiz ev kalmayacak" "Fibersiz ev kalmayacak"
Tartıştığı kocasını keserle öldürdü Tartıştığı kocasını keserle öldürdü
Hurda kağıt dönüşüme yetmiyor Hurda kağıt dönüşüme yetmiyor
Kırtasiye ürünlerine sıkı denetim Kırtasiye ürünlerine sıkı denetim
ABD medyası en fazla Müslümanlar hakkında olumsuz haber yapıyor ABD medyası en fazla Müslümanlar hakkında olumsuz haber yapıyor
150 bin kişi patron oldu 150 bin kişi patron oldu
Emekliye 490 lira zam Emekliye 490 lira zam
Oyun oynarken kahreden son Oyun oynarken kahreden son
Kahramanmaraş'ta cinsel taciz iddiası Kahramanmaraş'ta cinsel taciz iddiası
Slime operasyonu Slime operasyonu
Güzellik merkezinde akıl almaz olay Güzellik merkezinde akıl almaz olay
Çiviyle gelen ölüm Çiviyle gelen ölüm
Millilere konser dopingi Millilere konser dopingi
SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi
Keyfi yok Keyfi yok
Kuaför kazası Kuaför kazası
"Sesim Günel Abi gibi" "Sesim Günel Abi gibi"
Çocukluk hayali gerçekleşti Çocukluk hayali gerçekleşti
Perihan’a görkemli açılış Perihan’a görkemli açılış
SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Eylül 2019 Cuma 00:55:38 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 00:57:02

ABD medyası en fazla Müslümanlar hakkında olumsuz haber yapıyor

ABD’de medya ve azınlıklar üzerine yapılan bir araştırmaya göre medyanın, en fazla olumsuz haberleri Müslüman azınlık hakkında yaptığı belirlendi.

Vermont eyaletindeki Middlebury Koleji bünyesindeki Azınlıkların Medya Portreleri Projesi Laboratuvarı tarafından yapılan araştırmada, ABD’de yayın yapan 4 ulusal gazetenin 2018'de azınlıklar üzerine yaptığı haberler ele alındı.

New York Times, Washington Post, Wall Street Journal ve USA Today gazetelerinde Afrikalı Amerikan, Asyalı Amerikan, Hispanik, Yahudi ve Müslüman grupların geçtiği haberler incelendi.

Toplam 26 bin 626 makalede, 9 bin 32 ile en fazla Müslümanlar haberlere konu edilirken, 6 bin 499 defa Afrikalı Amerikanlardan ve 5 bin 980 defa da Yahudilerden bahsedildiği görüldü.

MÜSLÜMANLAR EN FAZLA OLUMSUZ HABER YAPILAN GRUP

Araştırmacılar, her bir makalenin azınlıklar hakkında ne kadar olumlu ya da olumsuz olduğu konusunda sıfır noktasını baz alarak puanlama tablosu oluşturdu.

Müslümanlar, eksi 0,70 ile en fazla olumsuz haber yapılan grup çıkarken, eksi 0,12 ile Hispanikler ikinci sırada yer aldı.

Tabloda, Afrikalı Amerikan ve Yahudiler eksi 0,05’te kalırken, Asyalı Amerikalıların puanlaması ise artı 0,10 olarak tespit edildi.

Proje Başkanı Erik Bleich, bulgularda çıkan farkların çok şaşırtıcı olduğunu belirterek, “Diğer gruplarla karşılaştırınca Müslümanlar olumsuz haber konusunda çok ileride.” ifadesini kullandı.

Müslümanlarla ilgili haberlerin yüzde 92’sinin ABD dışındaki bölgelere atıfta bulunduğuna dikkat çekilen araştırmada, şiddetli çatışma ve "İslamcı" gruplara ilişkin dış olayların Müslümanları kapsayan haberlerde en büyük olumsuzluk faktörü olduğunun da altı çizildi.

MÜSLÜMANLAR KÜLTÜR HABERLERİNDE GERİDE

Kültür ve eğitim kapsamlı haberlerin siyasi haberlerden çok daha fazla olumlu değerlendirildiği belirtilen araştırmada, Müslümanların ise bu alanda öne çıkmadığı veya çıkarılmadığına işaret edildi.

İncelenen makalelerde, kültür alanında Müslümanlardan sadece yüzde 21 oranında bahsedilirken, siyasi alanda ise yüzde 84 bahsedildiği görüldü.

Araştırmada, “Bütün azınlıkların yer aldığı, kültür, eğitim, iç politika gibi alanlarda Müslümanların yaşamına nispeten daha az dikkat çekmekle gazeteler, okurlarının, Müslümanları ana akım Amerikan toplumunun bir parçası olarak görmelerini zorlaştırabilir.” değerlendirmesine yer verildi.

Araştırmacılar ayrıca, Müslümanların haber yapıldığı makalelerde İslamofobi ve İslam karşıtlığı eleştirilerinin sadece yüzde 2 oranında geçtiğini kaydederken, Yahudilerle ilgili makalelerde ise antisemitizmin yüzde 17 oranında kullanıldığının altını çizdi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ