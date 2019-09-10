10 Eylül 2019 Salı 15:22:08 | Son Güncelleme: 10 Eylül 2019 Salı 15:24:25
ABD’li komutanlar Genelkurmay Başkanlığı’ndaki 'Güvenli Bölge' ziyaretini tamamladı
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Suriye'de oluşturulacak "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, Genelkurmay Başkanlığı Karargâhındaki temaslarını tamamladı.
Görüşmelere yarın, Akçakale’deki Birleşik Müşterek Harekat Merkezinde devam edilecek.
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