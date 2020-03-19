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19 Mart 2020 Perşembe 17:31:07 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 18:05:45

ABD koronavirüs için Türkiye'den 500 bin yerli tanı kiti satın aldı! Dünyada 3 ülkede var

Türkiye'nin koronavirüse karşı yerli tanı kiti geliştirdiğini açıklayan Sağlık Bakanı Koca, ABD'den 500 bin sipariş aldıklarını diğer ülkelerden de talep olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele konusunda Meclis'te bilgilendirmede bulundu.

TÜRKİYE DÜNYADAKİ 3 ÜLKEDEN BİRİ

Virüsün ilk ortaya çıkması ile hızla harekete geçen ve bir dizi önlemler alan Türkiye bir yandan da koronavirüs tanı kiti geliştirmeye odaklandı. Henüz Türkiye'de koronavirüs vakası görülmemişken Türkiye yerli tanı kitini üretmeyi başarmış ve dünyada 3 ülkeden biri olmuştu.

ABD 500 BİN SİPARİŞ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili, "Kendi yerli tanı kitimizi geliştirdik. ABD'ye 500 bin tanı kiti siparişi aldık. Farklı ülkelerden de talepler var." dedi.

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