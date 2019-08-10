ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği Mardin'den görüntülendi

Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı.

Irak yönünden geldiği belirlenen ve Nusaybin ilçesinde görüntülenen 400 araçlık konvoyda, kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

(DHA)