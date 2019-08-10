10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:48:25 | Son Güncelleme: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:52:14
ABD konvoyunun Suriye'deki hareketliliği Mardin'den görüntülendi
ABD'nin gönderdiği belirtilen 400 araçlık konvoy, Suriyenin Kamışlı kentinde geçerken Mardinin Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin'in karşısındaki Suriye'nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı.
Irak yönünden geldiği belirlenen ve Nusaybin ilçesinde görüntülenen 400 araçlık konvoyda, kapalı TIR'lar, kamyonetler, zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçların yer aldığı görüldü. Konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.
(DHA)
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