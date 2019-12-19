ABD Kongresi Türkiye düşmanlığında sınır tanımıyor. Kongre’nin iki kanadı olan Senato ve Temsilciler Meclisi’nde birbiri ardına hazırlanan tasarılar, terör örgütlerinin yanında saf tutmuş Washington’un Ankara’ya bakışını gözler önüne seriyor. Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da rekor bir oyla geçerek kabul edilen ‘2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’ (NDAA) bu adımların sonuncusu oldu. Terör örgütü PKK ve FETÖ’ye açıktan destek veren, Suriye, Doğu Akdeniz, Irak ve Libya’da Türkiye’ye karşı adımlar atan ABD, yaptırım silahını bu yasayla resmen doğrultmak üzere. Senato’da 8’e karşı 86 oyla kabul edilen tasarı, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye’ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesini, ayrıca Türkiye’nin F-35 programından tamamen çıkarılmasını öngörüyor.

YAKINDA YASALAŞACAK

Donald Trump, Amerikan savunma ve dış politikasına yön veren 738 milyar dolarlık bütçe tasarısını Senato’da kabul edildiği takdirde imzalayacağını söylemişti. Trump’ın imzasıyla yasalaşacak tasarı, ABD’nin Türkiye’ye ‘CAATSA Kanunu’ kapsamında (ABD’nin Düşmanlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası) yaptırım uygulamasını da öngörüyor. Tasarıda ayrıca TürkAkım’a ilişkin olarak enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine de yaptırım uygulanması, projelere gemi sağlayan yabancı kişi ve kuruluşların da yaptırım için tespit edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Yasayla birlikte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargoları da kalkacak. ABD Kongresi’nde Türkiye’ye yönelik hazırlanmış ‘düşmanca’ metinler bununla sınırlı değil. Sözde Ermeni Soykırımı tasarısını kabul ederek bir skandala imza atan Washington’da Türkiye’ye karşı daha 25 tane tasarı oylanmayı bekliyor. İşte, silah ambargosundan ekonomik yaptırımlara, Suriye’den Libya’ya kadar pek çok konuyu içeren Amerikan ajandalarından bazıları...