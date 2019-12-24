Fatih Portakal'dan yine yeni bir manipülasyon: Kanal İstanbul'un amacı ABD ordusunun Karadeniz'e girişinin önünü açmak

Yalan haberleriyle ve hükümet karşıtı kimliğiyle bilinen Ekrem İmamoğlu'nun eski ev arkadaşı Fatih Portakal yine asılsız ve kaynaksız bir iddia ortaya attı.

Portakal, tarihi değiştirecek olan Kanal İstanbul projesinin yapılmak istenmesinin sebebininin ABD donanmasının Karadeniz'e girişini sağlamak olduğunu iddia etti.

HER TÜRLÜ MANİPÜLASYONU DENİYORLAR

Şahsi Twitter hesabından açıklama yapan Portakal, "Kanal İstanbul'un yapılmak istenme nedeni bana göre, ne ihtiyaçtan, ne ticari bir gereksinimden. Parasal rant da ilk sırada değil. Bana göre ABD donanmasının Karadeniz'e çıkışının ve yerleşmesinin önünü açmak. Gizli ajandanın bu olduğunu düşünüyorum. ABD ne düşünüyor acaba?" sözlerini sarf etti.

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın CHP'nin ve HDP'nin basın sözcüsü gibi çalıştığı biliniyor.

2017 yılında FOX televizyonunu Yahudi milyarder ve Türkiye düşmanı Rupert Murdoch'tan satın alan Walt Disney Company, eğlence sektöründe dünyanın en büyük medya şirketidir.