18 Eylül 2019 Çarşamba 14:41:48 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 14:43:46
ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi
"Casusluk suçlaması"yla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verildi
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