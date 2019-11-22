ABD İranlı bakanı 'internet engeli' nedeniyle yaptırım listesine aldı

ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki protestolarda internet erişim engeli nedeniyle İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi'ye yaptırım uygulandığını duyurdu.

Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cehromi'nin İran'da benzin zammı protestoları nedeniyle ülke genelinde uygulanan internet erişimi engeli sebebiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in de "İran liderleri özgür ve açık bir internetin, kendilerinin gayrimeşruluğunu ortaya çıkardığını biliyor. Bu nedenle de rejim karşıtı protestoları bastırmak için internet erişimini engelleme yoluna gidiyor." ifadelerine yer verildi.

İRAN'DA BENZİN ZAMMI PROTESTOLARA YOL AÇTI

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım'da benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.

Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binaları tahrip edildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internet erişimini kesti.

Yetkililer olaylarda şu ana kadar 6 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili gözaltına alınan kişi sayısı da bini aştı. Uluslararası Af Örgütü ise 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü duyurdu. İran yönetimi, gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunuyor.

AA