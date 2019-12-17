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17 Aralık 2019 Salı 08:28:29 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 08:30:30

'ABD İncilik'i kaybederse Orta Doğu'daki dayanak noktasını kaybeder'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu, ''Gerekirse İncirlik'i kapatırız'' açıklamasından sonra Rus emekli Albay Viktor Litovkin, ABD'nin Türkiye'ye karşı yapmış olduğu hatalar sonrasında eğer İncirlik'i kaybederse Orta Doğu'da büyük sıkıntı yaşayacağını belirtti.

Rus emekli Albay Victor Litovkin, ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ''Türkiye'deki güçlerimiz, iki ülke arasında on yıllardır süren ikili ilişkilerin sonucudur ve bu ilişkilerin sembolüdür'' açıklamasının olumlu bir açıklama olduğunu ifade etti.

RT’ye konuşan Litovkin, “Pentagon kaynağının bu sözleri, Türkiye’ye müttefik oldukları, kavga etmemeleri gerektiği yönünde barışçıl bir hatırlatma. Ama bu kavgayı başlatan Türkiye değil, ABD. ABD’nin sopa sallaması değil Türkiye ve diğer ülkelere yönelik daha esnek politika uygulaması gerekiyor. Ne zaman ki Amerikalılar sopa sallamaya son verirse, güçlerinin sınırsız olmadığını anlarsa, belki o zaman daha akıllıca dış politikaları ve müttefiklerine yönelik politikaları olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin İncirlik ve Kürecik üslerini kapatmasının NATO ve ABD için büyük bir darbe olacağını söyleyen Litovkin, “Eğer ABD ve NATO, İncirlik üssünden mahrum kalırsa Ortadoğu’daki dayanak noktasını kaybetmiş olurlar. Çünkü İncirlik, her türden uçaklara hizmet sunmak için gereken tüm altyapıya sahip dev bir hava üssü. Böyle bir üssü kaybetmek, Ortadoğu’daki dayanağı kaybetmek demek” dedi.

PENTAGON YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Rus Sputnik International'e konuşan bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynağı, "Türkiye'deki güçlerimizi NATO müttefikimiz, stratejik partnerimiz olan bu ülkenin korunmasına yardım etmeye, çalışmaya yönelik on yıllardır var olan sorumluluğumuzun sembolü olarak görüyoruz" dedi.

Kaynak, Washington'ın Türkiye'yi S-400, Suriye ve fikir ayrılıklarının bulunduğu başka konularda daha yapıcı politikaya teşvik ederek diyalog kurmaya çalıştığını ifade etti.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Kongresi'deki sözde Ermeni Soykırımı kararına tepki göstererek, İncirlik Hava Üssü'nün ABD'nin kullanımına kapatılabileceğini söylemişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İNCİRLİK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon kanalında gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Temsilciler Meclisi ve Senato tarafından kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı tasarısını sert bir dille eleştirirken, İncirlik ve Kürecik kartını açtı. Cumhurbaşkanı, "ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması, her iki taraf için de çok önemlidir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" dedi.

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