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09 Ocak 2020 Perşembe 17:09:38 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 17:20:42

ABD ile İran krizinin faturası Türkiye için ağır olur

ABD'nin İran politikasından ciddi zararlar gördüğünü belirten Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Enerji Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Kemal İnat, "İran'la ABD arasındaki krizin büyümesi, daha şiddetli hale gelmesi Türkiye'ye ciddi zararlar verebilir." uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Kemal İnat'ın moderatörlüğünde "ABD-İran Geriliminde Yeni Perde: Vekalet Savaşlarının Sonu Mu?" başlıklı panel düzenlendi.      

ABD ve İran arasında son dönemde yaşananların kesin olabilecek sonuçlardan birini, İran'ın bu tecrübe sonrasında "nükleer silah yapmanın kaçınılmaz olduğu kanaatine varması ihtimali" şeklinde açıklayan İnat, şu değerlendirmelerde bulundu:      

İRAN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLACAK MI?

 "ABD gibi bir güç karşısında kendisini savunmanın başka bir yolla mümkün olmayacağı kanaatine varmış olabilir. Bundan sonra nükleer silah yapma konusunda çok daha hevesli adımlar atabilir. Böyle bir sonuç bekliyorum. 2015'te yapılan nükleer anlaşma sonrasında ne AB'den ne de Rusya ve Çin'den beklediği tavrı gördü İran. Böyle bir saldırı sonrasında da 'Eğer nükleer silah sahibi olsaydım, ABD böyle bir saldırıya cesaret edemezdi.' diye düşünüyorlardır ve yeniden nükleer çalışmaların nükleer silaha dönüşmesi konusunda istekli olacaklardır diye düşünüyorum."      

AA'da yer alan haber göre İnat, İran'a yönelik yaptırımların artmasının İran halkında ciddi hoşnutsuzluklara yol açacağına işaret ederek, "Bu saldırıyla İran'da oluşan hava, belki İran yönetiminin izleyeceği yolun daha tolere edilmesi sonucunu doğurabilir." dedi.      

 Söz konusu durumun Türkiye'ye etkisine değinen İnat, şunları söyledi:      

"BU KRİZİN BÜYÜMEMESİ TÜRKİYE'NİN YARARINADIR"

 "Türkiye zaten ABD'nin İran politikasından ciddi zararlar görüyor. ABD yaptırımları 2018 içinde başlamıştı. 2018'de Türkiye'nin İran'a ihracatı yüzde 23 civarında azaldı. 2019'da Türkiye-İran dış ticaret hacmi yüzde 40 civarında azaldı. İki ülke liderleri 30 milyar dolara çıkarılması hedefinden bahsediyordu. 2012'de 22 milyar dolara varan bir dış ticaret söz konusuydu. Gelinen nokta ilk 11 ay 5,2 milyar dolar civarında, muhtemelen yılı 5,5 milyar dolarla kapatacağız. Türkiye'nin en büyük komşularından biri olan İran'la ticaretin 5,5 milyar dolar düzeyine inmesi ciddi bir olumsuzluk. Bu, ABD-İran sorunlarından kaynaklanıyor, yaptırımlar söz konusu olmasaydı bu düzeye inmeyecekti. İran'la ABD arasındaki krizin büyümesi, daha şiddetli hale gelmesi Türkiye'ye ciddi zararlar verebilir. İran'ın Türkiye'ye yakın bölgelerinde otorite boşluğu ve başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin orayı kullanması sonucunu doğurabilir. Türkiye, ciddi bir mülteci yüküyle karşı karşıya. İran'ın kaosa sürüklenmesi Türkiye'ye tahmin edemeyeceği kadar yeni bir mülteci yükü getirebilir. Bu krizin İran'ı, Irak ve Suriye'dekine benzer kaosa sürüklememesi Türkiye'nin yararınadır."      
         

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