  • Bist 100
    111207
  • Dolar
    6,0743
  • Euro
    6,7933
  • Altın
    317,0490
İstanbul
10 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis cezası Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis cezası
Mülteci krizi Avrupa basınında Mülteci krizi Avrupa basınında
İran'da koronavirüs salgını esnafı vurdu İran'da koronavirüs salgını esnafı vurdu
Fed'den sürpriz faiz indirimi! Karar sonrası dolar düşüşe geçti Fed'den sürpriz faiz indirimi! Karar sonrası dolar düşüşe geçti
ABD heyeti yerinden edilen Suriyelilere insani yardımları inceledi ABD heyeti yerinden edilen Suriyelilere insani yardımları inceledi
Hafter milislerinin havalimanına attığı roketler 2 boş yolcu uçağına isabet etti Hafter milislerinin havalimanına attığı roketler 2 boş yolcu uçağına isabet etti
Dünyanın her yerinden Mehmetçik'e destek Dünyanın her yerinden Mehmetçik'e destek
Ekrem İmamoğlu, yüzde 35'lik ulaşım zammının ardından yüzde 50 zam da müzelere yaptı Ekrem İmamoğlu, yüzde 35'lik ulaşım zammının ardından yüzde 50 zam da müzelere yaptı
Jeffrey, Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz açıklamasını yaptı Jeffrey, Türkiye'ye mühimmat sağlamak istiyoruz açıklamasını yaptı
Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu
26 yıl sonra yakalandı 26 yıl sonra yakalandı
Katil Esed'in pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi alır almaz üssüne döndü Katil Esed'in pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi alır almaz üssüne döndü
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü
Hisar, Bahar Kalkanı bölgesine konuşlandırılacak Hisar, Bahar Kalkanı bölgesine konuşlandırılacak
Yeni Delhi'de tansiyon düşmüyor Kucağındaki bebeğe de acımadı! Yeni Delhi'de tansiyon düşmüyor Kucağındaki bebeğe de acımadı!
Putin ve Merkel İdlib'deki durumu görüştü Putin ve Merkel İdlib'deki durumu görüştü
Bahar Kalkanı'ndan yeni görüntüler Bahar Kalkanı'ndan yeni görüntüler
TBMM, İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı TBMM, İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı
Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu
Hafter'in Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti Hafter'in Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti
Silivri açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Silivri açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
2 çocuk annesi kadın 5 gündür her yerde aranıyor! 2 çocuk annesi kadın 5 gündür her yerde aranıyor!
Müslümana karşı şiddet tırmanıyor! Vatandaşlık yasasına karşı protestolarda ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi Müslümana karşı şiddet tırmanıyor! Vatandaşlık yasasına karşı protestolarda ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Mart 2020 Salı 18:07:55 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 18:09:59

ABD heyeti yerinden edilen Suriyelilere insani yardımları inceledi

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft ve Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Esed rejiminin saldırıları nedeniyle yerinden edilen Suriyelilere yapılan insani yardımları yerinde görmek üzere Hatay'a geldi.

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i taşıyan uçak öğle saatlerinde Hatay’a indi. Amerikalı yetkililer, ilk olarak BM’nin yardımlarının Suriyelilere dağıtıldığı Reyhanlı’daki lojistik merkezine giderek aralarında İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock’un da bulunduğu BM yetkililerinden buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Craft ve Jeffrey’e Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield da eşlik etti.

Craft, burada yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın yerinden edilmiş kişilerin durumunu görmek ve endişelerini ifade etmek üzere kendisini Türkiye’ye gönderdiğini söyledi.

Yardımların Suriye içine ulaştırılması için sınırın açık kalmasının önemine işaret eden Craft, "İnsani yardımların ulaştırılması bu zor duruma sadece bir cevaptır ama esas olan kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır." dedi.

Craft, ABD olarak Suriyelilere ulaştırılmak üzere 108 milyon dolarlık ek fon sağladıklarını açıkladı. Craft, "Diğer ülkelere de yardımları artırma çağrısı yapıyoruz." dedi.

"BU ESED REJİMİNİN PLANLADIĞI BİR DURUM"

İnsani dramın sorumlusunun Esed rejimi olduğunu belirten Craft, "Bu Esed rejiminin planladığı bir durum. Bu çok acımasız ve vahşi. Rusya ve Esed rejimine bir an önce ateşkes ilan etmelerini istemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Suriyeliler için yaptığı yardımları da değerlendiren Craft, "Türkiye önemli bir yükü sırtlandığı ve Suriyelilerin ihtiyaçlarını karşıladığı için müteşekkiriz. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan da Başkan Trump ile ülkelerimizin soruna bir çözüm bulması için görüşüyor. Bunun için de müteşekkiriz." diye konuştu.

İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da BM olarak ABD’ye ve Türkiye’ye yardımları için teşekkürlerini iletti. Lowcock, "Türkiye’nin kolaylaştırıcı rolü olmasaydı yardım faaliyetlerini bu şekilde yürütemezdik. Türkiye inanılmaz derecede cömert davranıyor." dedi.

BM: TÜRKİYE ÇOK İYİ İŞ BİRLİĞİ SERLİYOR

Mark Lowcock, Craft ile görüşmesinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada ise Suriye’nin İdlib iline günde 50 tır dolusu insani yardım gönderdiklerini, bunu 100’e çıkardıklarını, bunu daha da artırmak için Türk yetkililerle görüştüklerini söyledi.

Lowcock, İdlib’e yönelik saldırılar nedeniyle son aylarda Afrin’e doğru büyük hareketlilik olduğunu, yüz binlerce kişinin İdlib’den kaçarak kuzeye yöneldiği bilgisini paylaştı.

İnsani yardıma ihtiyacın büyük olduğunu ve yerlerinden edilen 1 milyona yakın kişinin yarıya yakınını çocuk ve bebeklerin oluşturduğunu belirten Lowcock, gönderilen yardım malzemeleri arasında çadırlar, gıda, ısınma gereçleri gibi malzemeler bulunduğunu aktardı.

Lowcock, şu ana kadar yerinden edilmiş kişilerin sadece yüzde 9’una yardım ulaştırabildiklerini söyledi.

Lowcock, yardım tırlarını gönderirken BM Güvenlik Konseyi’nden aldıkları yetki gereğince taraflara sadece bilgilendirme yaptıklarını, izin almak için başvurmadıklarını ifade etti.

BM’nin İdlib’e yönelik yardımlarının yılda 1 milyar dolarlık bir program olduğunu vurgulayan Lowcock, bunun sürdürülebilir olması gerektiğinin altını çizdi.

Lowcock, "Türk yetkililer tüm yardım dağıtım süreçlerinde aşırı derecede iyi bir iş birliği sergiliyor." diye konuştu.

ABD'li heyet, daha sonra Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Hatay Valisi Rahmi Doğan ile görüştü.

HEYET SURİYE SINIRINDA

Heyet, BM'nin yardımların dağıtımı için kullandığı lojistik merkezinden sonra Cilvegözü sınır kapısına geldi.

Beyaz Baretliler adıyla bilinen Sivil Savunma ekipleri üyesi birkaç kişiyle görüşen ABD heyeti, daha sonra sınırın Suriye tarafındaki Bab El Hava sınır kapısına ilerledi.

Sıfır noktasına geldikten sonra sınırı birkaç metre geçen Amerikalı yetkililer Craft, Jeffrey ve Satterfield, burada Beyaz Baretliler ile "Suriye'ye Hoş Geldiniz" yazılı tabelanın önünde fotoğraf çektirdi.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER