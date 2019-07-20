ABD heyeti harekat için geliyor

Terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik harekât hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Suriye sınırındaki birliklere asker, zırhlı araç ve mühimmat sevkıyatları devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Akar, önceki gün beraberindeki kuvvet komutanlarıyla bölgedeki hazırlıkları kontrol etmek amacıyla Hatay’daki sınır birliklerini ziyaret etmişti.

AKAR'IN ZİYARETİ PANİKLETTİ

Akar burada yaptığı açıklamada, “ABD ilişkilerimize zarar verecek açıklamalardan kaçınmalı” diyerek Trump yönetimine de net bir mesaj vermişti. Bu ziyaret ve açıklama, terör örgütüne silah ve lojistik destek veren ABD’yi panikletti. Washington yönetimi, Türkiye’yi harekâttan vazgeçirmek amacıyla ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i Türkiye’ye yolluyor.

TEKLİFİ BEKLENİYOR

Jeffrey ve beraberindeki heyet, pazartesi günü Türkiye’ye gelecek. Görüşmede Fırat'ın doğusu, güvenli bölge ve Suriye'deki son durum ele alınacak. Jeffrey daha önce de Suriye konusunu görüşmek için birçok kez Türkiye'ye gelmişti. Ancak Ankara’nın terör örgütünü Türkiye sınırlarından uzak tutmak için istediği güvenli bölge konusunda anlaşma sağlanamamıştı.