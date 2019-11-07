"ABD gibi yaygara yapmadık"

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ankara Üniversitesi (AÜ) İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde, “İslam'ı kendimizden başlayarak önce ülkemizi sonra dünyayı kucaklayan bir rehber haline getirme mücadelesi, hepimiz için ilanihaye sürecek bir mükellefiyettir” dedi. Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'un “Asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı” anlayışının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD GİBİ YAYGARA YAPMADIK

Erdoğan, İslam dinini terörle, cehaletle, sefaletle, bağnazlıkla, geri kalmışlıkla eşdeğer hale getirme projesinin ancak bu şekilde başarısızlığa uğratılabileceğini vurgulayarak, “Amerika 'Bağdadi kendini tünelde imha etti'... Bununla biliyorsunuz çok ciddi kendilerine göre bir iletişim kampanyası başlattılar. Biz de hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık. İlk defa şimdi, bugün açıklıyorum.” şeklinde konuştu. Bağdadi'nin kız kardeşinin ve eniştesinin de yakalandığını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: “Şu anda biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şekilde sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. İşte buyurun, şu anda terör örgütüyle verdiğimiz mücadele hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlü bir şekilde yürüyor.

MUHALEFET, 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DİYOR

Suriye Milli Ordusu'na ülkemizin ana muhalefeti 'terör örgütü' diyor. Onlar benim askerimin yanında şu anda Suriye'de kendi topraklarını kurtarma mücadelesi veriyor. Bizim 10 şehit verdiğimiz yerde onlar da 144 şehit verdi. El ele omuz omuza bu mücadeleyi sürdürüyorlar ama ana muhalefet kalkıp onları ne yazık ki bu şekilde vasıflandırıyor. Biz tabii yolumuza kararlılıkla gidiyoruz, gideceğiz. Allah'a hamdolsun tüm kirli senaryolara rağmen bugün tüm dünyada ihtida edenlerin sayısı artıyor.”

EN BÜYÜK SIKINTI FİTNE

Bugün ve gelecek için üstesinden gelinmesi gereken en büyük sıkıntının Müslümanlar arasına sokulan iki büyük fitneyi ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Birinci fitne mezhep mensubiyetinin kimi yerlerde ve kimi zihinlerde adeta başlı başına bir din haline getirilmiş olmasıdır” dedi. Erdoğan, üstesinden gelinmesi gereken bir diğer fitnenin de terör meselesi olduğuna dikkati çekerek, “Terörist, kendi sapkın davası için gözünü kırpmadan masumların kanını döken kişidir. Bu bakımdan Müslüman'dan terörist olmaz. Utanmadan, sıkılmadan 'İslami terör' ifadesini kullanan Batı'nın önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde” dedi.

ABLASI DA YAKALANMIŞTI

Erdoğan'ın, eşinin yakalandığını açıkladığı, DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin ablası Resmiye Avvad’la (65) eşi, gelini ve 5 çocuğu da Türkiye'nin düzenlediği operasyon sonucu Azez'de yakalanmıştı.

MACARİSTAN'A KRİTİK ZİYARET

Erdoğan, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği toplantı için bugün Budapeşte'ye gidiyor.

Erdoğan Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısının icrası kapsamında, bugün Macaristan'a yapacağı resmi ziyarette, Cumhurbaşkanı Janos Ader'le görüşecek Başkan Erdoğan, daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la birlikte konsey toplantısına başkanlık edecek.

ANLAŞMALAR İMZALANACAK

İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan paçıklamada, “Temaslarda, Türkiye-Macaristan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecektir. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Konsey toplantısı vesilesiyle iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşma ve belgelerin imzalanması da öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.