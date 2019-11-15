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15 Kasım 2019 Cuma 09:31:01 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 09:33:52

'ABD, FETÖ elebaşı Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyecek'

Araştırma şirketi Areda Survey Türkiye ile ABD ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 5-11 Ekim tarihlerini kapsayan araştırmaya göre ABDnin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye yakın zamanda iade etmesi konusunda düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 78i FETÖ elebaşının iade edilmeyeceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 15i, ise Türkiye'nin duruşunda taviz vermesi durumunda ABD'nin Güleni iade edeceğini söyledi.

Araştırma şirketi Areda Survey Türkiye ile Amerika ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 4 bin 36 kişi ile 5-11 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmada ABD ziyaretleri, ABD ile terör örgütleri ilişkisi ve ABD iç siyasetinde Türkiye tutumu konuları ele alındı.

Başkan Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında merakla beklenen görüşme dün Washington'da gerçekleştirildi. Bu görüşmenin Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorulan katılımcıların yüzde 70´i değişen bir şeyin olmayacağını dile getirdi. Yüzde 20 ise ilişkilerin olumlu etkileneceğini söyledi.

İNCİRLİK ÜSSÜ´NÜN KAPATILMASI İSTENİYOR

Vatandaşların büyük çoğunluğu Adana´da bulunan ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan İncirlik Üssü´nün kapatılmasından yana. Katılımcıların yüzde 30´u Amerika ile ilişkilerin daha kötüye gitmesi durumunda kapatılmasını isterken, yüzde 64´ü ise direkt olarak kapatılmasından yana görüş belirtti.

TRUMP´A GÜVEN YOK

İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi konusunda ABD Başkanı Trump´a güvenilmediği anket sonuçlarında yer aldı. Katılımcıların yüzde 84,4´ü `güvenilmemeli´ cevabını verirken, `güvenilmeli´ diyenler yüzde 6, kararsız kalanların oranı da yüzde 8,5 oldu.

"ABD GÜLEN´İN İADESİ KONUSUNDA TÜRKİYE´DEN TAVİZ BEKLİYOR"

ABD´nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen´in Türkiye´ye yakın zamanda iade etmesi konusunda düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 15´i, Gülen´in ABD´nin Türkiye´nin duruşundan taviz vermesi durumunda iade edileceğini söyledi. Yüzde 78´lik kesim ise FETÖ elebaşının iade edilmeyeceğini belirtti. Gülen´i iade etmeme sebebi olarak ise ABD´nin FETÖ´yü hala kullandığı, FETÖ-ABD ilişkilerinin ortaya çıkmasından korktuğu, ABD´nin FETÖ´yü terör örgütü olarak görmemesi ve hukuki delil yetersizliği gösterildi.

YAKIN GELECEKTE İLİŞKİLERİN DÜZELMEYECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 82´5´i ; S-400, FETÖ, PKK/ PYD, Patriot ve F-35´ler gibi konular nedeniyle iki ülke arasında yaşanan gerilime neden olan konuların yakın bir tarihte çözülebileceğine inanmadıklarını dile getirdi. Yüzde 12´lik kesim çözüm yaşanacağını kaydederken, yüzde 5,5´i `fikrim yok´ yanıtını verdi.

TEMSİLCİLER MECLİSİ´NİN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI KARARI

ABD Temsilciler Meclisi, 29 Ekim günü yaptığı oylamada, sözde 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. Bunun en önemli sebebi nedir diye sorulan katılımcıların yüzde 28,3´ü `Türkiye´ye Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla ders verilmek istenmesi" derken, yüzde 20´si yakın gelecekteki seçimlerde sözde Ermeni oylarının önemli ve belirleyici olması, yüzde 19,4´ü Ermeni lobisinin ABD´de etkin olması, yüzde 18,5´i Türkiye düşmanlığının dışa vurulması için uygun bir zaman olması yanıtını verdi.

(DHA)

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