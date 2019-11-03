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03 Kasım 2019 Pazar 09:05:36 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 09:15:57

ABD’den skandal rapor: PKK’nın Suriye kolu olan YPG’nin adını dahi anmadılar

Terör örgütlerini dünyanın pek çok bölgesinde taşeron olarak kullanan Washington yönetimi, son raporuyla bir kez daha skandala imza attı. Diğer ülke yönetimlerini teröre destek vermekle suçlayan ABD, PKK’nın Suriye kolu olan YPG’nin adını dahi anmadı.

NATO üyesi müttefiki Türkiye’ye karşı PKK’nın Suriye kolu YPG terör örgütünü açıkça ortak ilan eden ABD yönetimi, son raporuyla adeta pişkinliğin sınırlarını zorladı. Afganistan, Libya, Irak gibi dünyanın pek çok bölgesinde farklı terör örgütlerini taşeron olarak kullanan Washington, yayınladığı “Terörizm 2018 Ülkeler Raporu”nda başka ülkeleri terörü desteklemekle suçlamaya devam etti.

EN GENİŞ YER DEAŞ MÜCADELESİNE

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2018 yılına ait versiyonunu yayımladı. Terör örgütü DEAŞ’ın eski lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin ölümü konusunda neredeyse hiçbir ülkeyi tam anlamıyla ikna edemeyen Washington yönetimi, raporda en geniş yeri DEAŞ ile mücadeleye ayırdı. Raporda, ABD ve ortaklarının, uluslararası terör örgütü DEAŞ’ın yenilmesi ve yok edilmesinde büyük rol oynadığı vurgulandı. DEAŞ ile mücadele kapsamında örgütün Suriye ve Irak’ta elinde bulundurduğu 110 bin kilometrekare alan ile iki ülkedeki yaklaşık 7,7 milyon sivil halkın vahşi örgüt yönetiminden kurtarıldığı kaydedildi. Raporda ayrıca, özellikle Avrupa ülkelerine, vatandaşı olan DEAŞ üyelerini geri almaları ve yargılamaları çağrısında bulunuldu.

YPG’NİN ADI BİLE YOK

Raporun Türkiye bölümünde ise YPG terör örgütüne skandal biçimde tekrar yer verilmedi. Türkiye’nin içeride terör örgütü PKK, dışarıda da terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği vurgulanırken, PKK’nın diğer terör örgütlerinde de görüldüğü gibi radikal ve aşırıcı ideolojilerle Türkiye sınırları içinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdiği kaydedildi. PKK’nın Avrupa’da ciddi bir para topladığı ifade edilen raporda, 2016 yılında “Türkiye’nin YPG’yi PKK’nın uzantısı olarak gördüğü” şeklindeki ibarelerin, geçen yıl olduğu gibi bu yılki raporda da yer verilmemesi dikkati çekti.

FETÖ LİDERİ SÜRGÜNDEYMİŞ!

Raporda, 15 Temmuz darbe girişiminin mimarı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ise “sürgünde din adamı” ifadeleriyle anlatıldı. Raporda, FETÖ’nün ABD tarafından terör örgütü olarak tanınmadığı belirtilerek, FETÖ soruşturmaları dolayısıyla yapılan bazı operasyonlar, üstü kapalı eleştirildi.

DİĞER DEVLETLERİ SUÇLADI

Washington yönetimi, raporda, diğer devletleri terörizmi desteklemekle suçlamaya devam etti. Raporun “Terörizmin Devlet Sponsorları” bölümünde İran, Sudan, Suriye ve Kuzey Kore, “terör sponsoru” kategorisinde yer aldı. Raporda, Kuzey Kore’nin nükleer silahlarla bölgeyi ve komşularını tehdit etmesinin yanı sıra başka ülke sınırlarında suikastlar düzenlettiği ileri sürüldü. Raporda İran için bölgede ve dünya genelinde terör örgütlerine yılda bir milyar dolar kaynak aktardığı ileri sürülürken, “1984’ten beri terör destekçi ülke olarak belirlenmiş olan İran, Lübnanlı Hizbullah ve Gazze’deki terör gruplarının yanı sıra, Suriye ve Irak’taki çeşitli grupları destekleyerek 2018’de de terör bağlantılı faaliyetlerine devam ediyor.” değerlendirilmesinde bulunuldu.

(Yeni Şafak)

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