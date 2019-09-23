ABD’den PKK’ya 200 TIR daha 

Terör örgütüne lojistik destek sağlayan ABD, bu kapsamda önceki akşam saatlerinde, Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yeni sevkıyat yaptı. YPG/PKK işgalindeki bölgelere gönderilen yaklaşık 200 TIR’da, inşaat malzemesi, kapalı kasalar, prefabrik evler ve yakıt tankerleri bulunuyor. Örgütün işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelerine, 9 Eylül’de 55 TIR’la kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri sevk eden ABD, 4 Eylül’de de örgüt işgalindeki bölgelere içinde geniş araçlar, iş makineleri, yakıt tankerleri ve jeneratörler bulunan 60 TIR sokmuştu. DEAŞ’la mücadeleyi gerekçe göstererek 2015’ten bu yana YPG/PKK’ya askeri destek veren ABD’nin, Suriye’de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.