ABD Büyükelçisinden güven mektubu
Erdoğan, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield’ı Külliye’de kabul etti.
22 ay aradan sonra Trump tarafından atanan Büyükelçi Satterfield, Başkan Erdoğan’a güven mektubunu sundu. Satterfield’ın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Başkan Erdoğan dün ayrıca Fas Büyükelçisi Muhammed Ali Lazreq ve Kolombiya Büyükelçisi Julio Anibal Riano Velandia’yı, ayrı ayrı kabul etti. Büyükelçiler Erdoğan’a güven mektuplarını sundular.
Johnson’la görüştü
Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya’daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
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