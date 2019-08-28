28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:16:35 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:18:15
ABD Büyükelçisi Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Satterfield, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Satterfield'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
(AA)
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