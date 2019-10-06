ABD Büyükelçiliğinden rezalet sonrası ikinci açıklama: Hata için özür dileriz, pişmanlığımızı yineliyoruz
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili ikinci bir izahat yaparak, "Twitter hesabımızda gerçekleşen, hatandan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişkimiz olmadığı gibi, attığı tweetin içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ederiz" açıklamasında bulundu.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğin Twitter hesabından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Ergun Babahan'ın paylaşımının yanlışlıkla beğenildiğini belirterek ikinci kez özür diledi.
Açıkama skandal olaya ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın çağrılması ardından gerçekleşti.
Elçilik açıklamasında, Dün Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweet'in içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
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