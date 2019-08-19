ABD basını: Olağanüstü diplomasi yeteneği

ABD'nin köklü yayın organlarından Foreign Policy (FP), Fırat'ın doğusuna düzenlenecek müşterek harekat hakkında çarpıcı analizlerde bulundu. Medya organı, Türkiye ve ABD'nin şartlar üzerinde anlaşması hakkında, “Başarılı ABD diplomasisinin Türkiye'yi tek başına hareket etmekten vazgeçirdiği düşünebilir. Ama Ankara'nın zafer edasıyla 'ABD bizim pozisyonumuza yaklaştı' demesinin bir sebebi var” sözlerine yer verdi.

ÇİFTE ZAMANLAMA MESAJI

Foreign Policy, S-400 yaptırımları ile Fırat'ın doğusuna düzenlenmek istenen operasyonun hemen hemen aynı zamana denk gelmesinin altı çizdi, “Erdoğan'ın fırtınası, konuşmaların seyrini değiştirdi” yorumunda bulundu. FP, haberin detayında Türkiye'nin müşterek harekat konusunda elde ettiklerini “olağanüstü” olarak tanımlarken, Başkan Erdoğan'ın diplomasi yeteneğine dikkat çekildi. Türkiye, ABD'nin yaptırım tehditlerine rağmen S-400 konusunda geri adım atmamış, füze sisteminin sevkıyatını başlatmıştı.

KRİTİK SÜRECE DAMGA VURDU

Ankara’nın S-400 konusundaki kendinden emin ve makul tutumu sayesinde ABD tehdit olarak savurduğu yaptırımları uygulamakta bile temkinli davranmak zorunda kaldı. Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan olası bir operasyon konusunda, Başkan Erdoğan yine geri adım atmadı ve etkin bir diplomasi örneği sergiledi. Tarafların uzlaştığı müzakereler neticesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Amerika'nın Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine müsaade etmeyeceğiz” yorumu ise sürece damgasını vurdu.