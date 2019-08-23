AB’ye göç 3 kat arttı
Türkiye’den Avrupa’ya kaçak geçen sığınmacıların sayısı her geçen gün yükseliyor.
Times gazetesinin BM verilerine dayandırdığı haberine göre, Türkiye’den deniz yoluyla Avrupa’ya giden sığınmacıların sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat arttı. Bu yılın ağustos ayına kadar Ege Denizi’ni geçen mültecilerin sayısı 21 bin 987 olarak tespit edildi. Aynı rakam geçen yılın tümünde 32 bin 494 olmuştu. Alarm durumuna geçen Yunanistan, diğer AB ülkelerinden yardım talep etmeye hazırlanıyor. Öte yandan haberde Yunanistan’da 50’den fazla kampta yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı, kampların çoğunda koşulların çok kötü olduğu kaydedildi.
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