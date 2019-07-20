AB yardım sözünü 3 yıldır tutmuyor

AB Komisyonu’nun verileri, Türkiye’nin bu konuda da haklı olduğunu gösterdi. Buna göre AB, Türkiye'deki Suriyelileri desteklemek için 2015’te taahhüt ettiği 6 milyar euro’luk desteğin sadece 2.35 milyarlık kısmını aktardı. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için kurulan fona sağlık, sosyo ekonomik destek ve belediye altyapısı gibi alanlara harcanmak üzere şimdiye kadar toplam 5.6 milyar euro tahsis edildi. Fon kapsamında 3.5 milyar euro'luk sözleşme imzalandığı ve projelere 2.35 milyar euro'luk ödeme gerçekleştirildiği belirtildi.