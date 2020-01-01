A101'e neler geliyor? A101 2 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında

A101'e neler geliyor? A101 2 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. A101 müşterileri, her Perşembe markete hangi aktüel ürünlerin geleceğini merakla araştırıyor. A1010 her hafta Perşembe günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünleri uygun fiyatla satışa sunuyor. A101 2 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, HI-LEVEL 49" Led Tv 1.599 TL'den, HONOR Cep Telefonu 799 TL'den, 4 katlı metal raf 27,50 TL'den, 8 raflı çok amaçlı dolap 235 TL'den, Samsung Cyclone süpürge 499 TL'den, Sunny saç kurutma makinesi 59,95 TL'den satılıyor.

A101 2 OCAK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

A101 2 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğuna göre, HI-LEVEL 49" Led Tv 1.599 TL'den, HONOR Cep Telefonu 799 TL'den, 4 katlı metal raf 27,50 TL'den, 8 raflı çok amaçlı dolap 235 TL'den, Samsung Cyclone süpürge 499 TL'den, Sunny saç kurutma makinesi 59,95 TL'den, ELLE Baskül 39,95 TL'den, nar ve narenciye sıkacağı 99,95 TL'den satılıyor.

A101 2 OCAK 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU