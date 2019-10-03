A101'e bugün neler geliyor? A101 3 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında

A101'e bugün neler geliyor? A101 3 Ekim aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Her Perşembe günü aktüel ürünleri ile raflarını dolduran A101 yoğun ilgi görüyor. A101 müşterileri her hafta gelecek aktüel ürünleri bekliyor. Binlerce çeşit ürünleri uygun fiyata satın almak isteyenler A101 3 Ekim aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünlerin yer aldığını öğrenmek istiyor.A101 3 Ekim aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler haberimiz içerisinde yer alıyor.

A101'E BUGÜN NELER GELİYOR?

A101'e bu hafta gelen ürünler arasında Samsung 55" Curved Tv yer alıyor. Samsung TV 4 bin 699 TL'den satışa sunuluyor. Ayrıca Honor cep telefonu 1.399 TL'den, SEG derin dondurucu 1.199 TL'den, Piranha 3D sanal gerçeklik gözlüğü 34,95 TL'den, Roxxo akıllı saat 129 TL'den, Harici hard disk 299 TL'den satılıyor.

A101 3 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU