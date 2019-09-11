A101'e bu hafta neler geliyor? A101 aktüel ürünler kataloğu 12 Eylül 2019

A101, her hafta olduğu gibi bu Perşembe de birbirinden çeşitli aktüel ürünleri marketlere getiriyor. A101'e gelecek ürünleri önceden öğrenmek isteyen Aktüel ürün meraklıları "A101'e bu hafta neler geliyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. A101'e gelecek ürünler, bir katalogta yayınlanıyor. Aktüel ürünler dahilinde kişisel eşyalardan mutfak eşyalarına, beyaz eşyalardan temizlik ürünlerine kadar binlerce ürün yer alıyor. Müşteriler kendi ihtiyaçları veya ev ihtiyaçları doğrultusunda A101 aktüel ürünlerini satın alıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu 12 Eylül 2019 da yine dopdolu bir şekilde müşterilerin karşısına çıkıyor.

A101'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

A101'de bu hafta Sunny 55" Led TV 2.599 TL'den, Vestel Venus Z20 cep telefonu 1.199 TL, SEG SRF 2831 A+ buzdolabı 1.349 TL, Lenovo tablet 399 TL'den, LAV marka 12 parça 170 cc çay seti 27,95 TL'den satışa sunulacak. A101'de ayrıca 4 basamaklı merdiven 75 TL'den, 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 209,95 TL'den satılacak.

Bu hafta raflarını birçok mutfak araç gereçleri ile dolduran A101'de 12 Eylül itibari ile metal saplı silikon servis gereçleri 9,95 TL'den, silikon servis gereçleri 4,95 TL'den, silikon eldiven 8,50 TL'den satılacak.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 EYLÜL 2019