A101'e bu hafta neler geliyor? A101 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu haberimizde

A101 aktüel ürünleri her hafta yoğun ilgi görüyor. A101 müşterileri hemen tükenen aktüel ürünlerş kaçırmak istemiyor. Binlerce A101 müşterisi "A101'e bu hafta neler geliyor? A101 7 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı?" sorularının yanıtını araştırıyor. A101 7 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre bu hafta Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Smart Led Tv 2.499 TL'den, Honor 7S Cep Telefonu 799 TL'den, Elton EL32DAB04 32" Uydu Alıcılı Led TV 849 TL'den, Sunny Bluetooth Soundbar 199 TL'den satılacak. A101 7 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde yer alıyor.



A101'E YARIN NELER GELİYOR?

A101'e bu hafta; Toshiba 49L2863DAT 49" Full HD Smart Led Tv 2.499 TL'den, Honor 7S Cep Telefonu 799 TL'den, Elton EL32DAB04 32" Uydu Alıcılı Led TV 849 TL'den, Sunny Bluetooth Soundbar 199 TL'den, SEG SRF 2831 A+ Buzdolabı 1.199 TL'den ve Güral Porselen 85 Parça Yemek Takımı 1.379 TL'den, Roxxo kablolu kafaüstü kulaklık 29,95 TL'den, bayan tam fermuarlı polar üst 32,95 TL'den, bayan bornoz 39,95 TL'den, bayan etol 8,95 TL'den, Trend sandalye 59,95 TL'den satılacak.

A101 7 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU