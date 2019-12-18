A101'e bu hafta neler geliyor? A101 19 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayında

A101 19 Aralık aktüel ürünler kataloğu yoğun olarak araştırılıyor. A101'e bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı A101 müşterileri tarafından merak ediliyor. A101 aktüel ürünleri takip eden müşteriler ihtiyacı olan ürünleri uygun fiyata satın alıyor. A101 19 Aralık aktüel ürünler kataloğuna göre bu hafta Samsung 43" Ultra HD 4K Smart Tv 2 bin 999 TL'den, SEG çamaşır makinesi 1.399 TL'den, SEG bulaşık makinesi 1099 TL'den, 4 bölmeli mutfak dolabı 219,95 TL'den satılıyor.

A101'E NELER GELİYOR?

A101 19 Aralık aktüel ürünler kataloğuna göre bu hafta Samsung 43" Ultra HD 4K Smart Tv 2 bin 999 TL'den, SEG çamaşır makinesi 1.399 TL'den, SEG bulaşık makinesi 1099 TL'den, 4 bölmeli mutfak dolabı 219,95 TL'den, tencere seti 109,95 TL'den, Arzum saç kurutma makinesi 79,95 TL'den satışa sunuluyor.

A101 19 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU