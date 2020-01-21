A101'e bu hafta neler geliyor? 23 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayında

A101 aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. A101 her hafta Perşembe günleri birbirinden çeşitli aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. A101 müşterileri bu hafta hangi ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. "A101'e bu hafta neler geliyor? 23 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu yayında mı?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hızlıca tükenen aktüel ürünleri kaçırmak istemeyenler önceden yayınlanan kataloğu inceliyor. 23 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

A101'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

23 Ocak Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğuna göre, bombeli duvar saati 17,95 TL'den, dört mevsim lastik 179,95 TL'den, SEG çamaşır makinesi 1.399 TL'den, SEG bulaşık makinesi 1099 TL'den, Toshiba 58" Ultra HD Smart Tv 3.499 TL'den, HONOR 8C Cep Telefonu 1099 TL'den, kalorifer kurutmalığı 10,95 TL'den, Güral Porselen tekli ürünler 5,95 TL'den satılıyor.

A101 23 OCAK PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU