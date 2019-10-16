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16 Ekim 2019 Çarşamba 12:14:24 | Son Güncelleme: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:16:16

A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? A101 17 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında

A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. A101 17 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 müşterileri Perşembe günleri markete gelecek aktüel ürünlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. Aktüel ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunan A101'de aktüel ürünler kataloğunda bu hafta da birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. A101 bu hafta 7'den 70'e herkese hitap edecek ürünlerle raflarını dolduracak. A101 17 Ekim aktüel ürünler kataloğuna göre, portatif ayakkabılık 24,95 TL'den, vakumlu hurç 19,95 TL'den, makarna tabağı 9,95 TL'den, çocuk masası 34,95 TL'den, mama sandalyesi 49,95 TL'den, Regal Derin Dondurucu 649 TL'den satılacak. A101'de bu hafta yer alan diğer ürünler için A101 17 Ekim aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.

A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? A101 17 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. A101 her hafta Perşembe günleri aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. A101 müşterileri her hafta hangi ürünlerin geldiğini ve ne kadara satıldığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda yayınlanan A101 aktüel ürünler kataloğunda haftanın fırsatları görülebiliyor. A101 17 Ekim aktüel ürünler kataloğuna göre, portatif ayakkabılık 24,95 TL'den, vakumlu hurç 19,95 TL'den, makarna tabağı 9,95 TL'den, çocuk masası 34,95 TL'den, mama sandalyesi 49,95 TL'den, Regal Derin Dondurucu 649 TL'den raflardaki yerini alacak. A101'e gelen diğer ürünler şu şekilde sıralanıyor:

A101'E BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR?

A101'e bu hafta; HI-LEVEL 43HL600 43" Uydu Alıcılı Full HD Led Tv 1.499 TL'den, Honor 9 Lite Cep Telefonu 1.199 TL'den, Piranha Mikrofonlu Stereo Kulaklık 24,95 TL'den, SEG SNF 3700 A+ No Frost Buzdolabı 1.849 TL'den, Regal Derin Dondurucu 649 TL'den, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 24,50 TL'den, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 21,50 TL'den, portatif ayakkabılık 24,95 TL'den, vakumlu hurç 19,95 TL'den, makarna tabağı 9,95 TL'den, çocuk masası 34,95 TL'den, mama sandalyesi 49,95 TL'den satışa sunulacak.

A101 17 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

 

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