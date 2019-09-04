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04 Eylül 2019 Çarşamba 13:18:00 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:22:16

A101'e aşurelik malzemeler geldi mi? A101 aşurelik malzemeler kataloğu 2019

Aşure günü bu sene 9 Eylül 2019 tarihine denk geliyor. Aşure gününün yaklaşması ile, bu kutlu günde aşure yapıp sevdiklerine ve komşularına dağıtmak isteyen kimseler aşurelik malzemeler hakkında arayışa girdi. Aşurelik malzelemerini A101'den almak isteyenler, "A101'e aşurelik malzemeler geldi mi?" sorusunun yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Aşure kapları ve aşurelik ürünler A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda yer alıyor. İşte A101 aşure kabı, aşurelik malzemeler kataloğu 2019

Aşure, bir gelenek haline gelen özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtıldı. Aşure gününün yaklaşması ile, bu kutlu günde aşure yapıp dağıtmak isteyenler aşurelik malzemeler hakkında arayışa girdi. A101'e aşurelik malzemeler geldi mi? merak ediliyor. A101 aşure kabı, aşurelik ürünler kataloğu haberimizde yer alıyor. 

A101'E AŞURELİK MALZEMELER GELDİ Mİ?

A101'e aşurelik malzemeler 5 Eylül 2019 itibari ile geliyor. A101 aşurelik malzemeler kataloğunda 10,5 litre çelik aşure tenceresi 65 TL'den, 12 cm cam kase 1,25 TL'den ve 8'li karton aşure kabı 1,95 TL'den satılıyor. 

A101 aşurelik ürünler kataloğunda 1 kg fasulye 17,95 TL, 1 kg buğday 3,45 TL, 2 kg 19,92 TL, 1 kg nohut 7,25 TL, haşlanmış fasulye ve nohut 3,75 TL, 3 kg toz şeker 13,95 TL, Dr. Oetker aşure 3,95 TL'den satılıyor. 

A101'e gelen aşure süsleme malzemeleri ise; çam fıstığı 8,95 TL, hindistan cevizi 5,25 TL, inci çubuk tarçın 8,95 TL, kabuklu ceviz gramına göre 14,35 TL, 12,95 TL ve 11,75 TL'den ceviz içi 11,75 TL'den, kuş üzümü 7,60 TL'den, tarçın ise 3,90 TL'den satılıyor.

A101 AŞURELİK MALZEMELER KATALOĞU 2019

 

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