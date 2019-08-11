A101, BİM, ŞOK bayramda açık mı? A101, BİM, ŞOK bugün kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kurban Bayramı coşkusu sabah saatleri itibari ile başladı. Bayram namazının ardından büyük aile kahvaltıları yapıldı. Kurban kesme ibadetleri yerine getirilmeye başlandı. Kalabalık ailelerde yiyecek ve içeceklerin hızlı bir şekilde tüketilmesi nedeni ile market alışverişi ihtiyacı doğabiliyor. Vatandaşlar evlerine en yakın olan marketlerin bayramda açık olup olmadığını, kaçta açılacağını merak ediyor. Peki, A101, BİM, ŞOK bayramda açık mı? A101, BİM, ŞOK bugün kaçta açılıyor? Marketlerin bayramda çalışma saatleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

A101 BUGÜN AÇIK MI?

A101 geçtiğimiz sene, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. İkinci ve üçüncü gün hizmet vermişti. 2019 yılı Kurban Bayramı'nda da A101 marketin 1. gün kapalı, 2., 3. gün ve 4. gün açık olması bekleniyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

A101 Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. A101 alışveriş marketleri sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

ŞOK BUGÜN AÇIK MI?

ŞOK market Kurban bayramının ilk günü öğlen 12.00 saatlerinde açılacak ve akşam 20.00 saatlerinde kapanacaktır. Bayramın geriye kalan günlerinde normal çalışma saatlerinde açılıp kapanacaktır.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

ŞOK market çalışma saatleri sabah 09:00'da başlıyor. ŞOK marketlerinde öğle arası molası ise bulunmamaktadır. Kapanış saatine kadar ara vermeden alışveriş yapılabiliyor.

BİM BUGÜN AÇIK MI?

BİM dini bayramların ilk günü kapalı oluyor. Geçtiğimiz sene BİM, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kapalıydı. İkinci ve üçüncü gün hizmet vermişti. 2019 yılı Kurban Bayramı'nda da BİM marketin 1. gün kapalı, 2., 3. ve 4. günü açık olması bekleniyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

BİM hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere sabah saat 9:00 itibariyle mesaiye başlamakta ve akşam saat 21:00'a kadar hizmet sağlamaktadır. Öte yandan BİM mağazalarının öğle yemeği arası olmamakta ve sadece cuma günleri geldiğinde 1 saatlik Cuma Namazı için mesaiye ara verilmektedir. Bir diğer detay olarak ise, yaz sezonu geldiğinde bazı tatil bölgelerinde BİM alışveriş marketlerinin gece saat 23:00'e kadar hizmet verdiği görülmektedir. BİM çalışma saatlerinde bazı özel durumlarda ufak değişiklikler yapılabiliyor. Buna örnek verecek olursak; mağaza sayımı, mal yükleme ve kasa kapatma durumlarında mağaza yetkilileri tarafından BİM mağaza girişine uyarı yazıları asılmaktadır.