A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? 25 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu!

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta yoğun olarak aratılan konular arasında yer alıyor. 7'den 70'e herkesin takip ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunda teknolojik ürünler, gündelik ev eşyaları, kişisel ihtiyaçlar, akıllı telefon ve televizyon modelleri gibi birçok ürüne yer veriliyor. A101 aktüel ürünleri Perşembe günleri mağazalarda yerlerini alıyor. Bu ürünleri yakından takip eden müşteriler her hafta Perşembe gününe kadar A101 aktüel ürünler kataloğunu araştırıp, ihtiyaç listesi oluşturabiliyor. A101 aktüelde 25 Temmuz 2019 tarihinde neler var? sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

A101 aktüel ürünlerde bu hafta Kurban Bayramı'na özel hisseli kurban satışı yapılacak. 7 paya ayrılacak büyükbaş hayvan hissesi bin 345 TL'den satışa sunulacak. Küçükbaş hayvan ise bin 195 TL'den alıcılarını bekleyecek. Kurbanını A101'den alanlar peşin fiyatına 4 taksit fırsatından yararlanabilecek. Kurban satışları tüm marketlerde ve a101.com.tr'den yapılacak.

25 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğunda kurbanın dışında Samsung 4K UHD Led TV'nin fiyatı 4 bin 999 TL'den, HI-Level Led TV bin 1399 TL'den, HONOR 7s Cep Telefonu 799 TL'den satılacak. A101 aktüel ürünler kataloğunun teknoloji ürünler kategorisinde aynı zamanda Vestel garantili SEG 9 KG çamaşır makinesi bin 399 TL'den, SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi bin 99 TL'den satışa sunulacak.

A101'in Aldın Aldın ürünlerinde Güral 85 parça yemek seti kredi kartına taksit imkanı ile bin 379 TL'den satışa sunuluyor. Yemek setinde kargo ile adrese teslim avantajı da sunuluyor. A101'de 25 Temmuz'da satılacak ürünler arasında Hascevher 6 parça tencere seti, Nero tava seti, Luminarc opal fırın kabı, Luminarc arcopal pizza tabağı, Luminarc arcopal opal kase, Luminarc arcopal servis tabağı da yer alıyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca 4 raflı kitaplık 69,95 TL'den, çalışma masası 69,95 TL'den, 2 kapaklı çekmeceli dolap 149,95 TL'den satılıyor.

25 Temmuz 2019 A101 aktüel ürünler kataloğunda Sinbo Cyclonic Elektrikli Süpürge 199'TL'den, Kiwi KAF-5512 Yağsız Fritöz 249 TL'den, Sinbo Elektrikli Çay seti 89,95TL'den, Sinbo Smoothie Blender 109 tL'den satılıyor.

A101 müşteleri bu hafta marketlerde kaymaz taban ayak havlusu, kanaviçeli mutfak peçetesi, dertsiz masa örtüsü, bayan slip takım ve bayan hipster slip 2'li takım bulabilecek.

Çocuklara yönelik aktüel ürünlere de yer veren A101 bu hafta çocuk masa ve sandalyesi de satacak. Çocuk masası 36,95 TL'den, çocuk sandalyesi 17,95 TL'den satılacak. Bu hafta çocuklar için çeşitli oyuncak, aktivite ve boyama kitapları da marketlerdeki yerini alacak.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU