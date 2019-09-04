A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Eylül 2019! A101'e bu hafta neler geliyor?
A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Eylül 2019 ve A101'e bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı binlerce A101 müşterisi tarafından merak ediliyor. A101'in aktüel ürünlerini marketlere getirmesini bekleyen müşteriler bu hafta hangi aktüel ürünlerin geleceğini araştırıyor. A101 her hafta raflarını birbirinden uygun ve kaliteli çeşit çeşit ürünle dolduruyor. Aktüel ürünleri takip eden müşteriler, kendi ihtiyaçları doğrultusunda bir ürün geldiğinde gidip A101'den uygun fiyata satın alabiliyor. A101'e bu hafta gelen aktüel ürünler ve fiyatları haberimizde yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Eylül 2019
A101 aktüel ürünler kataloğu 5 Eylül 2019 merak ediliyor. A101 müşterileri yarın itibari ile mağazanın raflarına yerleştirilecek aktüel ürünler hakkında araştırma yapıyor. A101'e bu hafta neler geliyor? sorusu kataloğun yayınlanması ile cevap buldu. A101'e bu hafta gelen aktüel ürünler ve fiyatları haberimizde yer alıyor.
A101'E BU HAFTA NELER GELİYOR?
A101'e bu hafta; 49" HI-LEVEL Full HD LED TV 1.699 TL'den, Honor 9 Lite Cep Telefonu 1.199 TL'den, SEG 9100 Çamaşır Makinesi 1.399 TL'den, SEG Bulaşık Makinesi 1.099 TL'den, Fantom Carbon DC5000 Dikey Süpürge 119 TL'den, Casati Sinergia Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 44,95 TL'den satışa sunuluyor. Aşure gününün yaklaşması ile bu hafta aşure tenceresi ve aşure kapları da getiren A101'de aşure tenceresi 65 TL'den, 8'li aşure kabı 8'li 1,95 TL'den, cam kase 1,25 TL'den satılıyor.
Çocukları da düşünen A101'de yarın itibari ile çocuk masa sandalte takımı 139,95 TL'den satılacak.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 EYLÜL 2019
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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