A101 19 Eylül aktüel ürünler kataloğu! İşte 19 Eylül'de A101'e gelen ürünler

A101 19 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? İşte 19 Eylül'de A101'e gelen ürünler nelerdir? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. A101 müşterileri, A101'in aktüel ürünlerini takından takip ediyor. A101 her hafta Perşembe günü uygun ve kaliteli aktüel ürünleri mağazalarına getiriyor. Müşteriler, her hafta A101 aktüel ürünler kataloğunu inceleyerek ihtiyacı olan bir ürün gelip gelmediğine bakıyor. A101 19 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'e 19 Eylül'de gelen aktüel ürünler listesi haberimiz içerisinde yer alıyor.

19 Eylül 2019 A101 aktüel ürünler kataloğuna göre, bu hafta 49" Smart Led TV 2.499 TL'den, 2 yıl garantili HONOR cep telefonu 799 TL'den, Fantom elektrikli süpürge 289 TL'den, A4 Tech kablosuz mouse klavye set 65 TL'den, Desenli sıvı sabunluk 4,95 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor. Ayrıca bu hafta A101'de kanatlı kurutmalık 39,95 TL, ütü masası 59,95 TL, 10’lu silikon mandal 4,95 TL fiyatı ile satılıyor. Ayrıca 2 kapaklı çekmeceli dolap 149,95 TL'den, düdüklü tencere ise 75 TL'den alıcılarını bekliyor. A101 19 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler aşağıda sıralanıyor.

A101 19 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU