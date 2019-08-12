A101 15 Ağustos aktüel ürünler kataloğu! A101'e bu hafta neler geliyor?

A101'e bu hafta neler geliyor? sorusunun yanıtı milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. A101 15 Ağustos aktüel ürünler kataloğu merak edilen konular arasında yerini aldı. A101'in aktüel ürünlerini marketlere getirmesini bekleyen müşteriler bu hafta hangi aktüel ürünlerin geleceğini araştırıyor. Her hafta uygun ve kaliteli ürünleri marketlerine getiren A101 aktüel ürünlerini 'Aldın Aldın' afişleri ile duyuruyor. A101 15 Ağustos aktüel ürünler kataloğu da yayınlandı. Peki, A101'de bu hafta neler var? 15 Ağustos 2019 A101 aktüel ürünleri kataloğu haberimizde yer alıyor.

A101'e bu hafta 49" Full HD Smart Led TV geliyor. TV 2 bin 499 TL'den satılıyor. Telefon ihtiyacı olanlar ise Samsung Galaxy M10 cep telefonunu 1.179 TL'den satın alabiliyor. Gölgelikli salıncak 249,95 TL'den, plaj ve katlanabilir kamp sandalyesi 44,95 TL'den satılıyor. A101'e gelen diğer ürünler ve fiyatları aşağıdaki katalog kapsamında yer alıyor.

A101 15 AĞUSTOS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU