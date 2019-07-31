A101 1 Ağustos 2019 kataloğunda neler var? A101 1 Ağustos 2019 aktüel ürünler listesi arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Alışveriş tutkunları her hafta A101'e gelecek olan ürünleri merakla bekliyor. A101 her hafta Perşembe günleri uygun ve kaliteli aktüel ürünlerini mağazalarına getiriyor. Bu hafta markete gelecek ürünler A101 1 Ağustos 2019 kataloğunda listeleniyor. A101 1 Ağustos 2019 aktüel ürünler listesine göre, Kurban Bayramı'na özel kurbanlık satışına devam ediliyor.

7 paya ayrılacak büyükbaş hayvan hissesi bin 345 TL'den satışa sunulacak. Küçükbaş hayvan ise bin 195 TL'den alıcılarını bekleyecek. Kurbanını A101'den alanlar peşin fiyatına 4 taksit fırsatından yararlanabilecek. Kurban satışları tüm marketlerde ve a101.com.tr'den yapılacak.

A101'e yarın gelen ürünler arasında Samsung 55" ve 49" 4K UHD CURVED TV yer alıyor. 55" Samsung TV 4 bin 399 TL'den, 49" Samsung TV 3 bin 599 TL'den satılıyor. Marketlerde teknolojik ürünlere sıklıkla yer veren A101, 1 Ağustos'ta Samsung Galaxy A7 Cep Telefonunu bin 849 TL'den satacak.

A101 1 Ağustos 2019 kataloğunda Vestel servis güvencesi ile SEG Derin Dondurucu satılıyor. Ücretsiz teslimat ve kurulum olanağı sunulan ürün bin 199 TL'den satılıyor.

Samsung Migrodalga Fırın 429 TL'den, Kiwi Su Isıtıcı 34,95 TL'den, Kiwi Çubuk El Blendırı 55 TL'den, Sinbo Kahve Makinesi 29,95 tL'den satılıyor.

A101 1 AĞUSTOS 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ