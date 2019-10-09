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09 Ekim 2019 Çarşamba 16:48:19 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 16:51:11

9 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim Sayısal Loto sonuçları

9 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 9 Ekim sayısal Loto sonuçları, merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (MPİ) her hafta çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto oyununun bu haftaki ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. 9 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

9 Ekim Sayısal Loto sonuçları yoğun ilgi görüyor. Sayısal Loto oynayan vatandaşlar çekilişin sonuçlanmasını bekliyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce (MPİ) her hafta çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen Sayısal Loto oyununun bu haftaki ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 9 Ekim Sayısal Loto sonuçları, çekiliş sonrasında belli olacak. 9 Ekim Sayısal Loto sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

SAYISAL LOTO 9 EKİM SONUÇLARI

9 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonucu kazanan rakamlar merak ediliyor. Sayısal Loto 9 Ekim sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.
 
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SAYISAL LOTO NASIL OYNANILIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
 
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
 
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
 
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.


 
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
 
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
 
Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
 
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..

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