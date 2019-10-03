9 ayda 315 bin kaçak göçmen yakalandı
Sınır Güvenliği Zirvesi'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yıl itibarıyla şu anda sadece yurtiçinde 315 bin kaçak göçmen yakaladık. Geçen yılın toplam sayısı 268 bindi. Bizim bu yıl ne kadar olur diye tasarladığımız en fazla 301 bin civarındaydı ama 400 binle kapatacağız. Avrupa'ya 3-4 yıldan beri Afganistan ve Afrika hattından gelen kaçak göçmenleri anlatmaya çalışıyoruz. Maalesef anlamıyorlar. Yunanistan dahil karşıya geçen göçmenlerin yüzde 45.5'u Afgan" diye konuştu.
TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ADIMLARI
Dünyaya mesafelerin otomatik bir koruma sağlamayacağını anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, “Ortadoğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli değildir, dünyanın başka bir köşesi de kesinlikle güvenli değildir” dedi. Soylu, Türkiye'nin güvenliğini sağlama konusunda değişen tehdit parametrelerine rağmen çok farklı bir strateji ve eylem bütünlüğü içerisinde olduğuna dikkati çekerek, burada önemli olanın Türkiye'nin güvenlik adımlarını atarken paydaş sayısını artırması ve dışa bağımlılığını azaltması olduğunu vurguladı.
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