9 ayda 315 bin kaçak göçmen yakalandı

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ADIMLARI

Dünyaya mesafelerin otomatik bir koruma sağlamayacağını anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, “Ortadoğu güvenli değilse Paris de güvenli değildir, Berlin de güvenli değildir, dünyanın başka bir köşesi de kesinlikle güvenli değildir” dedi. Soylu, Türkiye'nin güvenliğini sağlama konusunda değişen tehdit parametrelerine rağmen çok farklı bir strateji ve eylem bütünlüğü içerisinde olduğuna dikkati çekerek, burada önemli olanın Türkiye'nin güvenlik adımlarını atarken paydaş sayısını artırması ve dışa bağımlılığını azaltması olduğunu vurguladı.