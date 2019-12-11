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11 Aralık 2019 Çarşamba 11:31:33 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 11:32:47

85. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? 85. dönem ÖGG sınav soruları yayınlandı mı?

85. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? 85. dönem ÖGG sınav soruları yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı 8 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçların ve soruların yayınlanmasını bekliyor. Adaylar Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. 85. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2019 ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor...

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen ve eğitimleri 1 Kasım'da biten adaylar 8 Aralık Pazar günü 85. Özel Güvenlik sınavına girdiler. Sınava katılan adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. 85. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? 85. dönem ÖGG sınav soruları yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 85. Özel Güvenlik Sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları haberimiz içerisinde yer alıyor. 

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85. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI 2019 AÇIKLANDI MI?

85. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2019 henüz açıklanmadı. Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecek.

85. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

85. Özel Güvenlik Sınavı sınav soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevapları yayınlandıktan sonra haberimizde yer alacak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak

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