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08 Kasım 2019 Cuma 11:00:58 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 11:02:37

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı! 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

84. Dönem Özel Güvenlik sınavına giren adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı. ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı 20 Ekim Pazar günü gerçekleşmişti. 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçlarının 8 Kasım 2019 tarihinde açıklanacağı duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçlarına haberimizden erişim sağlanabiliyor..

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları belli oldu. 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları nereden sorgulanır? merak ediliyor. 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı. ÖGG 84. Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı 20 Ekim Pazar günü gerçekleşmişti. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçlarının 8 Kasım 2019 tarihinde açıklanacağı duyurumuştu.  İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor.

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN.


 
SINAV SONUCUNA İTİRAZ NE ZAMAN?

11-15 Kasım tarihleri arasında yazılı sınav sonucuna itiraz edilebilecek. Otomasyon projesi öğrenci uygulamasının aktif olması halinde Başkanlığın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının girileceği ve bahse konu uygulamanın aktif olmaması halinde İl Emniyet Müdürlüklerince ÖGNET'e itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır.

Uygulamalı sınav puanları, en geç 03 Kasım 2019 tarihine kadar Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından ÖGNET'e girilecektir. Uygulamalı sınav ile ilgili itirazlar İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

Uygulamalı sınav atışları; aday, atış yolu ve görevli sayıları dikkate alınarak belirlenen günde bitirilecek ve aynı gün atış puanları o il için verilen günün sonuna kadar ÖGNET'e girilecektir. Atış puanı girilmeyen adaylar uygulamalı sınava katılmamış sayılacaktır. ÖGNET'e girişi yapılan atış notlarında değişiklik olması, hatalı kayıt girilmesi halinde resmi yazı ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına bilgi verecektir.

Düzenlenecek olan özel güvenlik sınavında gerek sınav esnasında gerekse sınavın akabinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulama Sınavlarında Uyulacak Esaslar ve Sınav Talimatında belirtilen hususlar dikkatli şekilde okunarak ilgililerine gerekli şekilde tebliğ edilecektir.

Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELER?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girişmesi gerekiyor. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olma

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