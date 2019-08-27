83. özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? Özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? arama motorlarında güncel olarak aratılan konular arasında yer alıyor. Adaylar Özel Güvenlik 83. Temel Eğitim ve 59. Yenileme Sınavına, 2019 Özel Güvenlik Sınav Takvimi doğrultusunda 25 Ağustos 2019 tarihinde girdi. Adaylar, 60 soruya doğru yanıtlamaları durumunda Özel Güvenlik Kimlik Kartı Almaya hak kazanacak. Yazılı sınava itiraz eden adaylar ise Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracak. 83. özel güvenlik sınavı ile ilgili diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

83. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

83. özel güvenlik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 83. özel güvenlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir tarih verilmedi. 83. özel güvenlik sınav sonuçlarının açıklanması halinde haberimizde yer alacak.

83. ÖZEL GÜVENLİK SINAVINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Özel Güvenlik sınavından geçer not alabilebilmek için sınavın ve uygulama sınavının puanlarının aritemetik ortalamasının 60 olması gerekmektedir. Örnek verecek olursak;

Temel eğitim sorularından 60 soruyu doğru cevaplayan,

Silah bilgisi sorularından 15 soruyu doğru cevaplayan ve

Atıştan da 3 isabet yapsan

60 soru * 1 puan =60 puan

15 soru*2 puan =30 puan 3 isabet*10 puan =30 puan

Toplam =120 puan /2 = 60 puan alır ve sınavı geçer.