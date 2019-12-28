82 milyonun gurur günü

60 yıl aradan sonra, Türkiye’nin ikinci yerli otomobilinin tanıtımı yalıpdı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, “Bu otomobili sadece kendi ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz. Biz küresel bir marka peşindeyiz” dedi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üstlenilen yerli otomobilin tanıtımı, Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de gerçekleşti. Tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları ve mühendislik kararlarıyla Türkiye’ye ait olan, milli teknolojilerle üretilen Türkiye’nin Otomobili, ülkemizi dünyada söz sahibi yapacak. Törende konuşan Başkan Erdoğan, ‘’Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye’nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Devrim otomobilinin önünü kestiler ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler” ifadelerini kullandı.



BU KEZ BAŞARAMAYACAKLAR



Erdoğan, “Daha önce uçak yapan, motor geliştiren, silah üreten müteşebbislerimizin başına ne gelmişse Devrim otomobilinin başına da aynısı gelmiştir. Kimin adına çalıştığı, kimin sesi olduğu, kimin çıkarını koruduğu artık gün gibi aşikar olan birileri çıkıp diğer projeler gibi bunun da hem psikolojik hem de fiili olarak sabote edildiğini görüyoruz. Kayseri’deki uçak fabrikasına sipariş verilmesine, dışarıdan alınan siparişlerin de ihraç edilmesine engel olan zihniyet bugün de unutmayalım yine faaliyetteler, çalışıyorlar. Türkiye’nin kendi motorunu, uçağını, otomobilini üretmesi için canlarını dişlerine takarak çalışanların emeklerini zayi edenler, aynı kafayla bugün de bizim karşımıza dikiliyor ama başaramayacaklar” dedi.



KİMSEDEN İCAZET ALMAYIZ



Erdoğan, sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun maliyetli aracının üretileceğini belirterek, “Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa’nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız” dedi. Markaya ilişkin tüm stratejik kararların Türkiye tarafından alındığını, fikirlerin Türk mühendisleri tarafından hayata geçirildiğini ifade eden Erdoğan şöyle devam etti: “Atılan adımlar için kimseden lisans ve icazet almıyor, her türlü teknik özelliği kendimiz belirliyoruz. Başka bir ifadeyle oyunun kurallarını artık biz koyuyoruz. Suriye’de biz koyuyoruz. Libya-Türkiye arasında biz koyuyoruz. Silahlı, özellikle savunma sanayisiinde biz koyuyoruz. Şimdi burada da yine biz koyuyoruz.”



DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ İLK SUV



Türkiye’nin en güzide kurumlarından yetişmiş mühendisler şu an yerli otomobilin matematik modellemeleri ve dayanıklılık testleri üzerinde çalışıyor. Sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun maliyetli aracını inşallah üreteceğiz. Aracımız sıfır emisyonla çalışarak çevreyi hiç kirletmeyecek. Seri üretime geçtiğimizde, Avrupa’nın klasik olmayan, doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modelinin inşallah sahibi olacağız.” Erdoğan, üretime geçtikten 3 yıl sonra binek otomobillerde Türkiye’de en yüksek yerlilikte üretilen tek markanın Türkiye’nin Otomobili olacağını vurguladı.



KÜRESEL MARKA PEŞİNDEYİZ



Başkan Erdoğan, dünyada elektrikli otomobili yapabilen pek az ülke olduğunu dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye daha en başından elektrikli otomobil alanına girerek herkesten bir değil, birkaç adım birden öne geçiyor. Bu otomobili sadece kendi ihtiyaçlarımız için üretmiyoruz. Biz küresel bir marka peşindeyiz. Avrupa gibi yakın pazarlardan başlayarak tüm dünyada bu otomobili yollarda gördüğümüz gün hedefimize ulaşmış olacağız. Üretim ve ihracat stratejimizi buna göre belirliyoruz.”

ERDOĞAN’DAN TEST SÜRÜŞÜ

Başkan Erdoğan, tanıtım toplantısının ardından yerli SUV aracın direksiyonuna geçerek test sürüşü yaptı. TOGG Üst Yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş ile torunu Ahmet Akif Albayrak da Erdoğan’a eşlik etti. Başkan Erdoğan, test sürüşünün ardından araçtan inerek beraberindekilerle fotoğraf çektirdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan, “Türkiye’nin Otomobili’ni test ettik. İnşallah 2022 yılında otomobilimizin seri üretime geçmesiyle birlikte on yıllar boyunca kurmuş olduğumuz hayallere kavuşmuş olacağız” ifadesini kullandı.

EVDE, OFİSTE ŞARJ EDİLEBİLECEK

Düşük toplam sahip olma maliyeti; sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere göre sağladığı en temel avantajlar olarak öne çıkıyor.

Türkiye’nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG’un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek.

Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkânlarla kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.

TEKNOLOJİYLE HAYRAN BIRAKTI! TEK ŞARJLA 500 KİLOMETRE

Yerli otomobil otonom sürüş teknolojisine sahip olacak. Trafik sıkıştığı zaman kendiliğinden durup kalkabilecek.

30 dakikanın altında hızlı şarjla yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

300 ve 500 kilometre menzil opsiyonları bulunacak.

Güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

200 beygir güçle 7.6 saniye, 400 beygir güçle de 4.8 saniye altında hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş bataryayla yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

Geri kazanımlı frenleme araç menziline yüzde 20’ye kadar katkı sağlayacak.

SÜRÜCÜSÜNÜN YERİNE DÜŞÜNECEK

Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojilerle otomobil ev ve iş yerlerinden sonra üçüncü bir yaşam alanı olacak.

Türkiye’nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak. İnternete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak.

Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalarla iletişim halinde olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek.

HOLOGRAFİK ASİSTAN



Türkiye’nin Otomobili, sadece elektrikli, bağlantılı ve akıllı olmasıyla değil, sahip olacağı yenilikçi ve yıkıcı teknolojilerle de kullanıcılarının otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor. Bu doğrultuda, 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez, Türkiye’nin Otomobili’nde kullanılmaya başlanacak olan “Holografik Asistan” teknolojisi için hazırlıkları sürdürülüyor.



Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacıyla ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak.



Holografik Asistan teknolojisi, günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini sil baştan şekillendirecek.

Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek.

Artırılmış gerçeklik ve 3 boyutla zenginleştirilmiş görüntü sayesinde navigasyon ve diğer sürücü destek sistemlerini daha kolay bir şekilde kullanarak güvenli, konforlu ve interaktif bir sürüş imkanı bulacak.

ÜRETİM ÜSSÜ GEMLİK

Türkiye'nin otomobili, Bursa’nın gemlik ilçesindeki TSK’ya ait araziye inşa edilecek. Yaklaşık 4 milyon metrekarelik arazinin bir milyon metrekaresi fabrikaya tahsis edilecek. Proje bazlı devlet yardımı verilecek tesis için öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar TL olacak. İlk otomobil ise 2022’de banttan indirilecek.

5 MODELDE YILDA 175 BİN ADET

Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteğiyle yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.

VERGİ İNDİRİMİ UYGULANACAK

Yatırıma katkı tutarı 31 Aralık 2032 tarihine kadar azami 960 bin adet araç için kullanılmak üzere 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nu kapsamında hak edilen yatırıma katkı tutarının yüzde 56.5’ini geçemeyecek. Yatırıma katkı tutarı, bu yatırım kapsamında üretilen araçların ilk iktisabı dolayısıyla ödenen özel tüketim vergisinin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla bu mükelleflere tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesi suretiyle kullandırılabilecek.

KANAL İSTANBUL YAPILACAK

Türkiye'nin Otomobili’nin tanıtım programından sonra Hereke’ye giden Başkan Erdoğan, soğuk ve karanlığa rağmen kendinisini heyecanla bekleyen vatandaşlara seslendi. Konuşmasında, CHP’nin her projenin karşısına dikildiğini belirten Erdoğan, “CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir. Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz” dedi.

ENGEL ÇIKARDILAR

Anamuhalefetin aynı tavrı yerli otomobil için de sergilediğini kaydeden Erdoğan, “Yıkmanın, engellemenin değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz. Kimi zaman mahkeme kararlarıyla kimi zaman sokak olaylarıyla bize engel çıkardılar. Bugün de aynısını Kanal İstanbul’la ilgili yapıyorlar. İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacaktır. Çıkmış ne diyor biliyor musunuz? ‘O parayı insana harca.’ Kanal İstanbul kim için? Onlar insan için değil mi? İnan, buna sor, insan nedir veya insan kimdir? Bunu bize tanımla. Onu bile tanımlayamaz” diye konuştu.

BU BİR MEYDAN OKUMADIR

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Bu, bir otomobilden daha fazlasıdır. Yeni bir meydan okumadır. En önemli küresel markalarımızdan biri olacak” diye konuştu.

■ Rifat Hisarcıklıoğlu tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’yi yarım asırlık hayaline kavuşturacak dev bir adım atıldığını dile getirerek, “2017’de TOBB Genel Kurulu’nda, Sayın Cumhurbaşkanımız bize bir çağrı yapmış ve bu işi bizim üstlenmemizi istemişti. Rabbimize şükürler olsun, verdiğimiz sözün arkasındayız. Bu işi başaran Türk özel sektörü adına şeref duyuyorum” dedi.

TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

“Türkiye’nin Otomobili”nin sadece yerli marka araba üretmek anlamına gelmediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Bir otomobilden daha fazlasıdır. Teknolojik dönüşümdür, dijital ekonomiye geçiştir, tek başına 20 bin ilave istihdamdır, 7.5 milyar dolar daha az cari açıktır, gayri safi milli hasılaya 50 milyar dolar katkıdır. Yani Türkiye’nin Otomobili yeni bir meydan okumadır” dedi. Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil için 15 yılda en az 22 milyar lira tutarında yatırım yapacaklarını da kaydetti.

EZBERLERİ BOZACAĞIZ

Otomobilin 2020’de ülkenin en önemli küresel markalarından biri olacağını da söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Rakamlar büyük çünkü hedefimiz büyük. 2020’de marka lansmanımızı gerçekleştireceğiz. 2021’de fabrikamızı tamamlayıp açılışını yapacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak. Ezberleri bozmak kolay değil ama bizler ezber bozmak için buradayız ve ezberleri bozacağız” diye konuştu.

ONUR DUYUYORUZ

■ Bu işe inandıklarını vurgulayarak “Taşın altına elimizi, gövdemizi koyduk” diyen Hisarcıklıoğlu, konuşmasının ardından TOGG ortakları olan Babayiğitleri de sahneye çağırdı. Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Hisarcıklıoğlu’nun Türkiye’nin Otomobili yatırımı için yaptığı daveti hatırlatarak, “Var mısınız’ dedi. Biz de ‘Ülkemiz için varız, var olmaya da devam edeceğiz’ dedik” ifadesini kullandı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da Türkiye’nin Otomobili’nin hayırlı olmasını diledi. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan “Grup olarak Türkiye’nin Otomobili’nin bir parçası olmaktan büyük mutluluk, onur duyuyoruz” dedi. BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk de firma olarak TOGG’a her zaman tam destek vereceklerini kaydetti.

YENİ BİR LİGE YÜKSELDİK

TOGG Üst Yöneticisi Karakaş, “Yeniliğe çıktığımız yolun aynı zamanda yeni bir lige de çıkmak olduğunun altını çizmek isterim” dedi.

TÜRKİYE’NİN Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Otomobili geliştirmek için çok doğru bir zamanda yola çıkıldığını belirterek, otomotiv alanında dünyada oyunun kurallarının yeniden yazıldığını söyledi. Karakaş, “Yeniliğe çıktığımız yolun aynı zamanda yeni bir lige de çıkmak olduğunun altını çizmek isterim” ifadesini kullandı.

‘KOLTUĞA YAPIŞTIRACAĞIZ’

Gürcan Karakaş, “2022 yılında seri üretime başladığımızda bizim şirketimiz ödenmiş öz sermayesi en yüksek otomobil şirketi olacak. 200 beygirli aracımızla 7.6 saniyede, 400 beygirli aracımızla 4.8 saniyede aranızdaki hızseverleri resmen koltuğa yapıştıracağız” diye konuştu. Karakaş, yola çıkarken, fikri sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait olan, en güncel halde küresel bir marka yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

AVRUPA’DA İLK OLACAK

Elektrikli araçlar dünyasındaki gelişmeleri değerlendirerek “doğuştan elektrikli” bir otomobil geliştirmek istediklerini anlatan Karakaş şöyle devam etti: “Sadece ülkemizde değil tüm dünyada otomobilimizi rekabet edebilir duruma taşımak istiyoruz. Hedefimizin nihai kısmı da; biz 2022’nin ikinci yarısında piyasaya girdiğimizde Avrupa’nın küresel olmayan ilk SUV üreticisi olmak istiyoruz. İkinci hedefimiz, Türkiye’nin mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak istiyoruz.”