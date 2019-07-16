82 milyon tek yürek

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki kanlı darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Fetullah’ın TSK içindeki 40 yıllık ihanet ağı, 8 saatte çöktü. Dün, yüz binlerce vatandaşın, darbecilere göğüslerini siper ederek yazdığı destanın yıldönümüydü. Gazi ve şehitlerin acıları tazeliğini korurken Türkiye, kahramanlar sayesinde dimdik ayakta duruyor. 251 vatan evladının şehit düştüğü, 2 bin 193 vatandaşında da yaralandığı karalık o gecede FETÖ’cü teröristler, emniyet binaları, Cumhurbaşkanlığı Küliyesi ve milli egemenliğin simgesi TBMM’ye bomba yağdırmıştı.

KÜLLİYE'DE DEV TÜRK BAYRAĞI DALGALANDI

Hain kalkışmanın üçünücü yıldönümü dolayısıyla Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında anma programları yapıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene şehit yakınları ve gaziler de katıldı. Tarihteki 16 Türk devletinin bayrakları anıt etrafına konulurken, Külliye’ye de dev Türk bayrakları asıldı. Başkan Erdoğan, Külliye bahçesine çıkışında şehit yakınları ve gaziler tarafından alkışlarla karşılandı. Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle, mehterle çalınan 15 Temmuz marşı eşliğinde yürüyerek anıta geldi.

ERDOĞAN ŞEHİTLER İÇİN KURAN OKUDU

Erdoğan, anıta şehitler anısına kırmızı-beyaz güllerden oluşan çelengi bıraktı, dua etti, daha sonra Millet Camii’nde şehitler için gerçekleştirilen Hatm-i Şerif merasimine katıldı. Başkan Erdoğan, burada şehitler için Kur’an-ı Kerim okudu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti. Millet Camii’ndeki programa Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlarla Ankara’daki 15 Temmuz şehitlerinin yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Ardından Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 15 Temmuz Özel Oturumu’na katıldı.

TBMM'DE 15 TEMMUZ ÖZEL OTURUMU

TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından törenle karşılandı. Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, Şeref Kapısı’ndan Meclis’e geçti. Erdoğan’ı burada da AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri ve AK Parti milletvekilleri karşıladı. Başkan Erdoğan daha sonra özel oturumu izlemek üzere, Genel Kurul’daki locasına geçti. Meclis’teki partiler adına grup başkanvekilleri birer konuşma yaptı. Ankara’daki programlarının ardından Başkan Erdoğan, direnişin merkez üssü olan İstanbul’a geçerek, hainlerin tehditlerine meydan okuyarak geldiği ve direnişi yönettiği Atatürk Havalimanı’ndaki programa katıldı. O geceki ruhla şehit yakınları, gaziler ve yüz binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlenen dev anma programında, 15 Temmuz’un asla unutulmayacağı dünyaya bir kez daha ilan edildi.

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA MAHŞERİ KALABALIK

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen anma etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Yenibosna’da E-5 karayolunda toplanan vatandaşlar, hep birlikte Atatürk Havalimanı’na yürüdü. Vatandaşlardan Sezgin Ediz, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi yine böyleydik. Sanki o günü yaşamış gibiyim şu anda. Bu anlatılmaz hissedilir. Biz bu vatan için canımızı veririz” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SKANDAL MESAJ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’un yıldönümü için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ’cü darbecilerle ilgili en ufak bir tepki cümlesi yer almadı. Kılıçdaroğlu mesajında, 15 Temmuz ifadesini de kullanmadı. Mesajında sadece “Darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için Cumhuriyeti gerçek bir demokrasi ile taçlandırmak zorundayız” diyen Kılıçdaroğlu’na sosyal medyada tepki yağdı. Kılıçdaroğlu, mesajında “Onlar, yetkiyi saraydan alıp halka verdiler. Ve dediler ki ‘Hakimiyet bila kaydü şart milletindir.’ Cumhuriyeti kurdular... Ve bizler, darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için Cumhuriyeti gerçek bir demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Bu hedef, onların ve tarihin bize yüklediği sorumluluktur” dedi.

CHP’DEN MECLİS’TE PROVOKASYON

TBMM’de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu’nda kürsüye gelen CHP’li Özkoç, skandal ifadeler kullanarak, destansı direnişi itibarsızlaştırmaya çalıştı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yıldönümü nedeniyle TBMM’de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu’nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına kürsüye gelen Grup Başkanvekili Engin Özkoç, büyük bir skandala imza attı.

“MARMARİS’E PARALEL DÜŞÜYOR”

FETÖ’nün kanlı kalkışmasının yaşandığı 15 Temmuz darbe girişimini itibarsızlaştırmaya çalıştı. AK Parti ve MHP sıralarından CHP’li Özkoç’a tepkiler yükseldi. Özkoç’un kürsüdeki skandal sözlerine AK Parti’den yanıt gecikmeden geldi. Özkoç’tan sonra kürsüye gelen AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, “Bu alçak terör örgütünün hedefinde bir numaralı isim Sayın Başkan Erdoğan’dı. Aynı gece burada bütün partilerden milletvekilleri vardı ve onlar demokrasiye sahip çıktılar. Lütfen Marmaris’i, oradaki suikast timini hatırlayın. Sayın Engin Özkoç, sizin konuşmanız Marmaris’e paralel düşüyor” dedi.

“EKMEKLERİNE YAĞ SÜRÜYOR”

Bostancı “Burada olması gereken, darbeye ortak duruştur. Terör örgütünün ekmeğine yağ sürecek bir anlayışla konuşma sergilenmiştir. Bunun için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ve Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Millet Camii’ndeki Hatm-i Şerif merasimine katıldı.

Başkan Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün açılış töreninde, darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı’nda başından vurulan, eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan’la sohbet etti.

ARTIK HİÇKİMSE AKLININ UCUNDAN BİLE GEÇİREMEYECEK

Başkan Erdoğan, Ankara’daki programlarının ardından geldiği İstanbul’da, darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı’nda halka hitap etti.

Erdoğan, konuşmasına “2016 yılının 15 Temmuz gecesi, milletimizin istiklalini ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların, tankların, kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum” diyerek başladı. O gece şehit verilen 251 vatan evladının her birine Allah’tan rahmet niyaz eden Erdoğan, gazilere de sıhhat ve afiyet diledi. Erdoğan, Ceptown’dan İslamabat’a, Kudüs’ten Mogadişu’ya kadar dünyanın dört bir köşesinde Türk bayraklarıyla sokaklara çıkan vatandaşlara, soydaşlara, bütün dost ve kardeşlere selamlarını gönderdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

CANİLER BUNU BİLE YAPTI

“Milli Mücadele sürerken işgal kuvvetleri Polatlı’ya kadar geldiler ama Meclis’e saldıramadılar. Daha önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz’daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar. Hamdolsun, milletin iradesine de evine de uzanan eller, bizzat millet tarafından kırıldı. Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah’ın izniyle bundan sonra da kar kalmayacaktır. Yeter ki siz böyle dik durun. İnşallah, 15 Temmuz’dan sonra artık hiç kimse milletin iradesine el uzatmayı aklının ucundan bile geçiremeyecektir.”

ALLAH TUZAKLARINI BOZDU

Başkan Erdoğan konuşmasında “15 Temmuz gecesi Türkiye’yi karanlığa gömmek istediler ama başaramadılar. Allah kurdukları tuzakları sahiplerinin başlarına geçirdi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından hazırlığı yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gazilerle Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlandı.O karanlık geceye teslim olmadıkları için milletimin her bir ferdine minnettarız. O karanlık geceyi aydınlatan herkese minnettarız. Siz kurşunların üzerine gittiniz. Siz mermilerin üzerine gittiniz. Yılmadınız ve bazı gençlerimiz kendilerini tankların altına attı. Bunu ancak bu millet yapar ve siz yaptınız.”

KESTİKLERİ SAKALAMIZ DAHA GÜR ÇIKTI

Başkan Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binasının açılışında konuştu. “Sakalımızı kestiler ama daha gür çıktı. Biz ise onların kollarını kestik, bir daha ayağa kalkamayacaklar” dedi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’cü hainlerin tanklarla kuşattığı, F-16’larla, helikopterlerle vurduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası Başkan Erdoğan’ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Törende vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Kendi insanına, meslektaşlarına karşı ‘Vurun, öldürün, acımayın, üzerine sıkın’ diyecek kadar kin bürümüştü. FETÖ’cülerin bu kin ve nefretinden Ankara Emniyetimiz de maalesef nasibini aldı.

HEP BİRLİKTE BU İŞİ BİTİRECEĞİZ

Tanklarla kuşatılan, helikopterle taranan, uçakla bombalanan bu bina, oluşan tahribat sebebiyle artık kullanılamaz hale gelmişti. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür çıktı. Biz ise onların kollarını kestik, kolay kolay ayağa kalkamayacaklar. Yeter ki bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, bu işi bitiririz” diye konuştu.

KİMSE TEŞEBBÜS EDEMEZ

Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polisimiz, istihabartçı olduğu müddetçe bir daha hiç kimse işgal girişimine teşebbüs edemeyecektir. Türk demokrasisinin kazanımlarına gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe kimse bu millete diz çöktüremeyecek. 63 polis, 5 asker, 183 sivil olmak üzere toplam 251 şehit verdik. O gece ayrıca 2 bin 193 insanımız da gazilik payesiyle şereflendi. Milleti, bayrağı, vatanı, devleti için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize bir ker daha Allah’tan rahmet diliyorum.”

GURBETÇİLER UNUTMADI

Almanya’nın başkenti Berlin’in tarihi meydanı Brandenburg Kapısı’na Türk bayrağına sarılı 251 tabut konuldu.

Londra ve İstanbul’da eşzamanlı olarak 15 Temmuz için hazırlanan koreografi sergilendi.

Erdoğan’ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yeni hizmet binasının açılış töreninde koluna taktığı 15 Temmuz temalı saati dikkat çekti.

ŞEHİTLER ABİDESİ'NE BİRLİKTE YÜRÜDÜLER

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde kendisini bekleyen 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan’la şehit yakınları ve gaziler, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne birlikte yürüdü. Abideye çiçek bırakan Erdoğan şehitler için dua etti.

GURUR DUYUYORUM

Şehitleri rahmetle anan Emine Erdoğan, “Darbe girişimine gövdesini siper eden bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum” dedi. Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: “15 Temmuz’un yıldönümünde vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Darbe girişimine gövdesini siper eden bu aziz milletin mensubu olmaktan büyük gurur duyuyorum.”

TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, özel gündemle toplandı. Genel Kurul toplantısını locadan izleyen Başkan Erdoğan milletvekillerini selamladı.

DİRENİŞ RUHU CANLI KALACAK

15 Temmuz’da darbeci teröristlerin oyununun bozulduğunu belirten Oktay, “Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter’dan 15 Temmuz’a ilişkin bir paylaşımda bulundu. FETÖ’nün düzenlediği kanlı kalkışma gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan bir dakika 5 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Oktay, “15 Temmuz gecesi Rabb’imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde, darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. 15 Temmuz’da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

MİLLETİN DESTANINI UNUTTURMAYACAĞIZ

‘Ülkesine sahip çıkanların önlerinde eğiliyorum’ diyen Bakan Albayrak, “O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak, bizim en büyük gurur nişanımızdır” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, “Ne o gece milletimize karşı yapılan ihaneti unutacağız, ne de milletimizin tarih yazan kahramanlığını, devletine ve demokrasiye sahip çıkmak için yazdığı destanı unutturacağız. O gece ölümü öldüren, korkuyu korkutan bu milletin neferi olmak bizim, en büyük gurur nişanımızdır. O gece, o hayasız akını durdurmak için iman dolu göğsünü siper eden şehitlerimize Allah’tan bir kez daha rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Ve o gece sesiyle, duruşuyla, mücadelesiyle, duasıyla kutsalına sahip çıkan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyor, önlerinde eğiliyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YLE DAYANIŞMAMIZ SORGULANAMAZ

Darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçtiğini belirten AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, “Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla, Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek Dış İlişkiler Konseyi toplantısı girişinde açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri hakkında görüştüğünü belirten Mogherini, “Konuşmama Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu belirterek başladım. Bugün darbe girişiminin üçüncü yıldönümü ve hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz” ifadelerini kullandı.