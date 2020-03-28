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28 Mart 2020 Cumartesi 07:32:42 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 16:16:09

81 il için koronavirüse karşı eylem planı! O uygulamalar artıyor

Türkiye, aldıan tedbirlerle koronavirüse karşı kritik süreci en kısa zamanda atlatacak. 1527 hastaneden 684’ü pandemi hastanesi oldu. Pandemi Eylem Planı’na göre çalışan her hastanede koordinasyon ekibi oluşturuldu.

Bütün dünyayı sarsan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan (COVİD19) Koronavirüs salgını ile ilgili bir yandan sosyal ve ekonomik tedbirler uygulanırken, bir yandan da mücadele ile ilgili sağlık uygulamaları arttırılıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye genelindeki 1527 hastaneyle gönderdiği son genelgede hangi koşullara sahip hastanelerin Pandemi Hastanesi olduğunu açıklarken, bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs hastalıkları, İç hastalıkları uzmanı hekimlerden en az ikisinin bulunduğu ve 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneleri Pandemi Hastanesi olarak niteledi. Hastanelerin kendi koordinasyon merkezi kurması gerektiği vurgulanan 12 maddeden oluşan genelgede dikkat çeken hususlar şöyle:

KOORDİNASYON VE ÇALIŞMA ORTAMI: Sağlık kurumlarına müracaat eden hastaların, COVID-19 tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Devlet ve Vakıf Üniversitesi hastaneleri ile tüm özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunlu hale geldi. Pandemi süresince yeterli doktor bulunmadığı durumda, doktorlar Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İç Hastalıkları veya Göğüs Hastalıkları Uzmanı başka bir hastaneden görevlendirme yolu ile karşılanacak. Hastanelerde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Pandemi Eylem Planına göre Pandemi Genel Koordinasyon Ekibi oluşturulacak. Pandemi hastanelerinde pandemi hastalarına ayrılmış bir klinik ve bir yoğun bakım ünitesi belirlenecek. Vaka sayısının artması durumunda diğer yoğun bakım ünitesi ve servislerin hangi sıra ile ayrılacağı önceden tespit edilecek.

NORMAL HİZMETLER DE DEVAM EDECEK: Tedavisi başlamış ve devam etmesi gereken hastaların bulunduğu; onkoloji-hematoloji ve radyasyon onkolojisi klinikleri, organ nakli klinikleri ve kemik iliği nakil merkezlerindeki yataklar mümkün olduğu kadar normal olarak kullanılmaya devam edilecek.

PANDEMİ GÜZERGÂHI BELİRLENECEK: Pandemi hastalarına ayrılmış klinik ve yoğun bakım yataklarına gidiş güzergâhı belirlenecek ve gerekli tedbirler alınacak. Pandemi hastanelerinde gerek klinik gerekse ameliyathane ve doğumhanelerde personel vardiyalı çalıştırılacak Pandemi hastanelerinde COVID-19 ile enfekte vakaların cerrahi müdahalelerinin yapılabileceği 1 ameliyathane odası ve kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinin olduğu hastanelerde enfekte gebelerin doğum yapabilecekleri 1 doğum odası hazır tutulacak.

DAHA FAZLA ORGANİZE OLALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürlerine talimat verdi. Koca, müdürlerle yaptığı telekonferans görüşmesinde, salgın nedeniyle tüm illerde teyakkuz halinde olduklarını belirtti. Kovid-19 ile mücadelede ciddi tedbirler alarak ülkeye sokmama konusunda başarı sağladıklarını belirten Koca, "Bu mücadelede artık ikinci safhaya girdik. Yeni gelen testlerle yaklaşık 1 saatte sonuç alabiliyoruz. Vatandaşlarımızın test yaptırma konusundaki taleplerini hepimiz biliyoruz. Sağlık personelimizin korunması çok önemli" dedi.

TANI KONULAN SEVK EDİLECEK

COVID-19 tanısı konmuş hastaların müracaat ettiği pandemi hastanesi olmayan il/ilçe hastaneleri, bu hastaların sevk algoritmasında belirlenen hastaneye gerekli önlemleri alarak sevkini gerçekleştirecek. Hastaların sevki il içi veya il dışı 112 Komuta Kontrol Merkezleri tarafından koordine edilecek.

(Sabah)

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